Tragedia a Cagliari muore in apnea, Bruno De Silvestri, tricolore per quattro volte

CAGLIARI, 12 GIUGNO - Tragedia nelle acque di Porto Corallo, sulla costa sud-est della Sardegna. Il quattro volte campione italiano di pesca in apnea, Bruno De Silvestri, cagliariano di 50 anni, è morto durante una immersione. Il fatto è avvenuto intorno alle 15 a circa due miglia da Porto Corallo, nel territorio comunale di Villaputzu. De Silvestri si è tuffato in mare da un gommone d'appoggio, ma non è più risalito. Immediata la richiesta di soccorso inviata al 1530 e le ricerche da parte della Guardia costiera di Arbatax. Purtroppo alle 18 il corpo senza vita del campione è stato recuperato dai sommozzatori su un fondale di circa 50 metri.