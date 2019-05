Carabinieri e polizia smantellano rete spaccio nel frusinate

FROSINONE, 22 MAGGIO - Operazione antidroga di carabinieri e della polizia nella provincia di Frosinone, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di 16 persone. Per 13 di loro, italiani e marocchini, ritenuti responsabili di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti", sono scattati in parte gli arresti (sei in carcere e due ai domiciliari), in parte, per altri quattro, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per un altro soggetto è stato disposto il divieto di dimora nei Comuni della Provincia di Frosinone.



Ad altre tre persone di nazionalità albanese (unitamente a un italiano già coinvolto nell'attività di spaccio), che dalle indagini sono risultate responsabili di furti di autovetture e in abitazioni, è stato notificato il divieto di dimora nei Comuni della provincia di Frosinone. Il provvedimento scaturisce dalla attività investigativa del nucleo investigativo della Compagnia carabinieri di Alatri e della locale Questura. Sequestrati 11 kg di hashish e più di 100 grammi di cocaina e marijuana. I comuni di Frosinone, Alatri, Sora e territori limitrofi le aree in cui gli stupefacenti venivano spacciati.