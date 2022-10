Carol uccisa e fatta a pezzi, Davide Fontana 'Sono pentito, i dettagli

Uccisa e fatta a pezzi, niente abbreviato per Davide Fontana. 'Sono pentito, non riesco a guardare i genitori di Carol'

BUSTO ARSIZIO, 13 OTT - Il Gup di Busto Arsizio (Varese) ha rigettato la richiesta di rito abbreviato per Davide Fontana, il quarantenne milanese che ha ucciso e fatto a pezzi a Rescaldina (Milano) Carol Maltesi, 26 enne con cui aveva una relazione, "colpevole" di aver deciso di trasferirsi in Veneto per stare più vicino al figlio.

"Sono pentito, non riesco a guardare in faccia i genitori di Carol, ma non ho premeditato nulla", ha detto Fontana rilasciando in aula una dichiarazione spontanea.



"Oggi si parlava di norme, sarà più complicato quando si parlerà di persone", ha detto a fine udienza l'avvocato Stefano Paloschi, difensore di Fontana, sostenendo che il giudice ha rigettato la richiesta di rito abbreviato da un punto di vista "tecnico".

Assenti in aula i genitori della vittima, che attraverso l'avvocato Manuela Scalia si erano opposti alla richiesta del rito abbreviato avanzata dall'imputato. "Ho in mente solo lo sguardo attonito della madre - ha detto il legale - quando le ho detto cosa saremmo venuti a fare oggi". (Ansa).