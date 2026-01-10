Carrarese-Bari 1-0, altra occasione sprecata: il Bari gioca ma non incide. (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

Serie BKT 2025/26, le parole di Vivarini nel post gara raccontano un Bari fragile nei momenti chiave

La sconfitta del Bari contro la Carrarese nella 19ª giornata di Serie BKT 2025/26 lascia più di una perplessità. Non tanto per la prestazione in sé, quanto per l’ennesima incapacità di trasformare il gioco in risultati concreti. Nel post match, l’allenatore del Bari Vincenzo Vivarini prova a salvare quanto di buono visto in campo, ma il bilancio finale resta amaro.

Un primo tempo discreto che non basta

Secondo Vivarini, il Bari ha avuto il controllo della gara nel primo tempo, mostrando un palleggio più fluido rispetto ad altre uscite e una discreta organizzazione tattica. I biancorossi hanno creato più della Carrarese, muovendo bene il pallone e trovando con maggiore continuità i riferimenti offensivi.

Tuttavia, come già visto in altre partite, il dominio territoriale non si è tradotto in gol, lasciando la sensazione di una squadra ordinata ma poco concreta.

Il gol subito e i soliti errori difensivi

L’episodio che decide la partita arriva su una situazione già analizzata dallo staff tecnico: palla sul primo palo e marcature in ritardo. Un errore di attenzione che pesa come un macigno, soprattutto in un match così equilibrato.

Ancora una volta, il Bari paga caro un singolo dettaglio, confermando una fragilità difensiva nei momenti decisivi che sta diventando una costante della stagione.

Dieci minuti di blackout che preoccupano

Tra gli aspetti più negativi evidenziati dallo stesso Vivarini ci sono i dieci minuti di panico dopo il gol subito. Un blackout mentale che ha rischiato di compromettere definitivamente la partita, con la Carrarese vicina al raddoppio.

È un limite caratteriale che il Bari continua a portarsi dietro: alla prima difficoltà la squadra fatica a restare lucida, perdendo sicurezza e compattezza.

Poca incisività negli ultimi 30 metri

Il problema principale resta però sempre lo stesso: scarsa incisività offensiva. Anche cambiando modulo, passando alla difesa a quattro e inserendo tutti gli attaccanti disponibili, il Bari non è riuscito a trovare la via del gol.

Come ammesso dallo stesso tecnico, tutto il lavoro settimanale viene vanificato dalla mancanza di concretezza sotto porta, ed è un limite che agli occhi dei tifosi pesa più di qualsiasi buona prestazione.

Classifica Serie BKT: una situazione che inizia a pesare

Vivarini parla di squadra “viva” e generosa, ma la classifica di Serie BKT racconta una realtà meno rassicurante. I punti persi iniziano ad accumularsi e la sensazione è che il Bari sia intrappolato in una lotta continua, più psicologica che tecnica.

In un campionato equilibrato come la Serie BKT, giocare bene senza fare punti non basta. Servono gol, solidità mentale e risultati immediati.

Il Bari tra campo e tensioni esterne

L’allenatore evita volutamente i discorsi extra-campo e ribadisce di voler restare concentrato solo sul lavoro quotidiano. Ma è evidente che la pressione attorno alla squadra cresce, così come le aspettative di una piazza che chiede risposte concrete.

La prestazione contro la Carrarese conferma che il Bari c’è, ma allo stesso tempo sottolinea che così è troppo poco per ambire a una stagione tranquilla.

Video integrale - Carrarese-Bari 1-0 | 19ª giornata Serie BKT 2025/26 | Post Match di Vincenzo Vivarini