Cartomante truffatrice denunciata: sequestrati beni, tra i raggirati anche una malata di Sla

Una cartomante di 67 anni, conosciuta come "Asia" sui social media e con trasmissioni TV nazionali, è stata denunciata per truffa e omessa dichiarazione dei redditi. Risiede a Cassano Magnago (Varese). Il Gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese) ha emesso un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di circa 900 mila euro, corrispondente ai mancati versamenti contributivi.

La cartomante aveva truffato diverse persone, tra cui una giovane malata di Sla. Quest'ultima aveva pagato ingenti somme di denaro alla cartomante e alla figlia, nota come Azzurra, in cambio della guarigione.

Tuttavia, la promessa della guarigione si è dimostrata falsa e la malata è stata vittima di un raggiro. La cartomante è stata scoperta e denunciata per truffa e omessa dichiarazione dei redditi, e il Gip ha deciso di sequestrare i suoi beni per un valore pari a circa 900 mila euro, in relazione ai mancati versamenti contributivi.

È importante sottolineare che la cartomanzia non è considerata una pratica medica e non ha alcuna validità scientifica. Pertanto, è fondamentale fare attenzione alle promesse di guarigione o di risoluzione dei problemi tramite queste pratiche, soprattutto se richiedono pagamenti ingenti.

La vicenda della cartomante truffatrice dimostra l'importanza di prestare attenzione alle promesse e alle offerte che sembrano troppo belle per essere vere, per evitare di cadere vittime di truffe e raggiro.