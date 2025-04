Carrarese-Catanzaro, Caserta: “Attenti e compatti, vietato sbagliare" (Viseo)

Caserta carica il Catanzaro alla vigilia della sfida contro la Carrarese: “Servirà fame e attenzione massima”





Carrara, 11 aprile 2025 – Alla vigilia della delicata trasferta sul campo della Carrarese, l’allenatore del Catanzaro, Fabio Caserta, ha parlato in conferenza stampa analizzando lo stato della squadra, gli infortuni e il momento della stagione. Dopo il pareggio spettacolare contro il Bari, il tecnico giallorosso chiede una prova di maturità ai suoi, in un match che si preannuncia complicato sotto diversi aspetti.





“Ripartiamo dalla prestazione, non dal rammarico” – Il tecnico calabrese ha sottolineato come, nonostante l’amarezza per il pareggio subito in extremis contro i pugliesi, la squadra abbia mostrato una solidità e un’identità importante: “Fino a due minuti dalla fine meritavamo la vittoria. Ripartiamo dallo spirito e dalla prestazione, non possiamo permetterci di abbassare la guardia ora”.





Emergenza infortuni, Caserta non rischia nessuno – Fabio Caserta ha aggiornato sulle condizioni fisiche dei suoi uomini: saranno assenti Quagliata, Situm, Llamantia e Pontisso. “Non possiamo permetterci di perdere altri giocatori in questa fase decisiva – ha spiegato – chi non è al 100% non verrà rischiato”.





Attenzione alla Carrarese, squadra viva e organizzata – L’allenatore del Catanzaro ha elogiato l’organizzazione tattica dei toscani e il lavoro del collega Calabro: “Mi aspetto una partita intensa, non solo fisica ma anche tattica. Loro giocano un buon calcio e in casa hanno costruito la maggior parte dei loro punti”.





Caserta: “Non possiamo permetterci cali di concentrazione” – Il mister ha ammesso che nelle ultime gare il Catanzaro ha subito troppi gol, ma rifiuta l’idea che il problema sia solo della difesa: “Si difende e si attacca tutti insieme. Gli errori sono spesso di attenzione e vanno corretti a livello collettivo. Dobbiamo ritrovare quella fame che ci ha contraddistinto”.





Possibili novità in attacco: si scaldano Sek e Compagnon – Interrogato sulle scelte offensive, Caserta ha lasciato aperta la porta a possibili variazioni di modulo: “Sek e Compagnon potrebbero essere valorizzati con un sistema diverso. Compagnon ora sta meglio fisicamente e potrebbe partire dall’inizio, ma tutto dipenderà dall’andamento della gara”.