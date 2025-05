Caserta carica il Catanzaro: “Serve un’impresa, ma ci crediamo”

Tempo di lettura: ~2 min

Spezia-Catanzaro, parla Fabio Caserta: “Ci servirà un’impresa, ma nel calcio niente è impossibile”

CATANZARO – Alla vigilia della sfida di ritorno del playoff tra Spezia e Catanzaro, l’atmosfera si carica di tensione e speranza. Dopo il 2-0 dell’andata, il Catanzaro si trova con le spalle al muro, ma mister Fabio Caserta non smette di credere nell’impresa. “Domani ci servirà un’impresa. Sappiamo che sarà una partita difficilissima, ma il calcio è bello anche per questo”, ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa pre-partita. “Mancano ancora 90 minuti e, anche se le possibilità sono poche, ci sono. Dobbiamo crederci fino in fondo”.

Una frase che riassume lo spirito combattivo di una squadra che non vuole arrendersi. Caserta è consapevole della montagna da scalare, ma non intende partire battuto: “Servirà una gara perfetta: dovremo sfruttare al massimo tutte le occasioni che riusciremo a creare e, allo stesso tempo, essere molto attenti a non concedere troppo allo Spezia”.

L’analisi è lucida, tecnica, quasi chirurgica. La sconfitta dell’andata ha lasciato il segno, ma ha anche offerto spunti su cui lavorare: “Abbiamo analizzato attentamente ciò che non ha funzionato all’andata e cercheremo di migliorare quegli aspetti”.

C'è spazio anche per una riflessione tattica: “In una situazione del genere è normale pensare a una squadra più spregiudicata fin dall’inizio, magari con un assetto più offensivo. Ma questo non vuol dire perdere equilibrio: dobbiamo cercare di recuperare lo svantaggio senza scoprirci troppo, limitando al massimo le ripartenze dello Spezia”.

Una delle note più toccanti, però, arriva parlando dei tifosi giallorossi: “Nonostante il 2-0 dell’andata, il settore ospiti sarà pieno. È l’ennesima dimostrazione di orgoglio e attaccamento da parte dei nostri tifosi. A loro va un grande ringraziamento. Anche dopo la sconfitta dell’andata ci hanno fatto sentire il loro calore”.

Fabio Caserta chiude con un messaggio di orgoglio e responsabilità: “A prescindere da come andrà la gara di domani, la squadra ha disputato un grandissimo campionato. Adesso dobbiamo onorare questa partita fino in fondo, anche e soprattutto per i nostri tifosi”.

