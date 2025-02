Cassandro trascina il Catanzaro: "Gol importante, siamo una squadra temibile" (Video)

Il Catanzaro continua a stupire in Serie B e lo fa con una prestazione di carattere, superando il Cesena per 4-2 in una sfida che ha confermato la crescita della squadra allenata da Vincenzo Vivarini. Tra i protagonisti della serata, c'è sicuramente Tommaso Cassandro, autore di un gol fondamentale nel successo giallorosso.





Dopo il match, il difensore ha condiviso le sue sensazioni ai microfoni della stampa, esprimendo grande soddisfazione per la rete segnata e per il percorso che sta facendo con la maglia del Catanzaro.





Cassandro: "Orgoglioso del mio primo gol con questa maglia"





"Sono contento di aver segnato il mio primo gol con il Catanzaro e ancora di più per il risultato positivo. Stiamo facendo un grande campionato e penso che stiamo diventando una squadra molto bella da vedere e temibile per gli avversari. Questa partita per noi era molto importante perché all'andata contro il Cesena avevamo sbagliato atteggiamento e perso 2-0. Oggi volevamo riscattarci e penso che ci siamo riusciti alla grande, portando a casa un gran bel risultato davanti ai nostri tifosi", ha dichiarato Cassandro.





Il difensore ha poi parlato del suo percorso personale, dopo un inizio di stagione in cui ha dovuto ritagliarsi spazio in una squadra già collaudata:





"Il calcio è fatto di momenti. Sono arrivato in una squadra che già giocava un bellissimo calcio e ho cercato di farmi trovare pronto. Le prestazioni dipendono da tanti fattori e con il tempo mi sono integrato sempre meglio con il gruppo. Il gol è un coronamento che mi fa molto piacere, ma io sono dell’idea che nel calcio bisogna sempre farsi trovare pronti, perché le cose cambiano in continuazione. Abbiamo una rosa ampia e competitiva, quindi è fondamentale essere preparati quando arriva la propria occasione."





Concorrenza e spirito di squadra: "Il livello è altissimo"





Cassandro ha poi parlato della competizione interna alla squadra, in particolare nel reparto degli esterni:





"Non è una questione di riconquistare spazio, ma di lavorare in un gruppo forte. Abbiamo tre o quattro giocatori di livello per ogni ruolo sulle fasce ed è normale che quando qualcuno gioca meno è perché c’è un compagno che sta facendo bene. Questo è un vantaggio per tutta la squadra. Anche a Como, l’anno scorso, ho vissuto una situazione simile: c'è una grande competizione negli allenamenti e il mister deve fare delle scelte. Noi dobbiamo solo accettarle e farci trovare pronti quando arriva il nostro turno", ha spiegato il difensore.





Obiettivi e prospettive: "Pensiamo partita dopo partita"





Con 35 punti in classifica, il Catanzaro continua a sognare in grande, ma senza perdere di vista la filosofia del passo dopo passo:





"Pensiamo partita dopo partita. L’unica gara in cui abbiamo sbagliato approccio è stata quella dell’andata contro il Cesena. In tutte le altre, ce la siamo giocata a viso aperto e, anzi, possiamo recriminare alcuni punti lasciati per strada. Sappiamo che possiamo competere con tutti e lotteremo fino alla fine per ottenere il massimo. Solo a fine stagione tireremo le somme e vedremo dove saremo arrivati", ha dichiarato Cassandro.





Ruolo e adattamento: "Cerco di dare il massimo ovunque il mister mi metta"





Il difensore si è poi soffermato sulla sua duttilità tattica e sulle posizioni in cui si è espresso meglio nel corso della stagione:





"Cerco di dare il mio contributo con le caratteristiche che ho, sia da braccetto, sia da quinto o da terzino. Se devo scegliere, mi trovo meglio da braccetto, ma gioco ovunque mi metta il mister. Il nostro modulo attuale è il 3-5-2, quindi il ruolo di terzino non esiste più, ma in ogni posizione cerco di dare il 100% e aiutare la squadra."





L'impatto con Catanzaro: "Ambiente incredibile, scelta giusta"





Infine, Cassandro ha parlato della sua scelta di venire a Catanzaro e di come si sia trovato sin dal primo giorno:





"L’anno scorso, quando sono venuto a giocare qui da avversario, ho trovato un’atmosfera incredibile. Lo stadio era pieno e il pubblico cantava per tutta la partita. Quando si è prospettata la possibilità di venire qui, c’erano altre squadre interessate, ma sia il direttore che il mister mi hanno convinto subito. Sapevo di trovare un gruppo già affiatato, che aveva fatto un percorso importante. Noi nuovi ci siamo integrati benissimo e ora stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro. Indipendentemente da chi gioca, tutta la squadra sta facendo molto bene."





Con prestazioni come quella contro il Cesena, Cassandro si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel Catanzaro e, con lui, l’intera squadra continua a crescere e a far sognare i propri tifosi.