Castrovillari trionfa al Festival del Costume Tradizionale Calabrese a San Giovanni in Fiore (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

San Giovanni in Fiore, il Comune di Castrovillari vince la terza edizione del Festival del costume tradizionale calabrese





La Sindaca Succurro: «La nostra città capitale del costume tradizionale»





«È stata una serata meravigliosa, per le emozioni e la partecipazione. San Giovanni in Fiore si è confermata capitale del costume tradizionale. I costumi storici femminili raccontano chi siamo, da dove veniamo e quanta bellezza sia custodita nei gesti e nei saperi tramandati nel tempo».





Così la Sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, commenta l’esito della terza edizione del Festival del costume tradizionale calabrese, che si è tenuta venerdì 20 giugno lungo l’isola pedonale della città silana, durante la Settimana del turismo delle radici che coincide con le celebrazioni per il Patrono, San Giovanni Battista. «Abbiamo accolto quattordici Comuni da tutte le cinque Province della Calabria».





«Ciascuno ha portato con sé un patrimonio unico fatto di tessuti, gioielli, storie familiari e tradizioni presenti. È questo il senso del Festival: unire le comunità intorno a ciò che ci definisce, valorizzando ciò che rischia di andare perduto», ha affermato Succurro, che ha evidenziato: «La nostra Amministrazione sta investendo con convinzione sul turismo delle radici. Vogliamo che i figli e i nipoti dei nostri emigrati ritrovino un legame la terra d’origine. È anche un modo per destagionalizzare l’offerta turistica e costruire nuove opportunità».





Il Comune di Castrovillari ha vinto il primo premio, Regina del costume tradizionale calabrese, mentre il Premio storicità è stato assegnato a Caraffa di Catanzaro, il Premio creatività ad Acri (CS) e il Premio materiali a Tiriolo (CZ). Una menzione speciale della giuria è stata conferita al Comune di Rizziconi (RC). I premi, inclusa la corona d’oro destinata alla vincitrice, sono stati realizzati dai maestri orafi Spadafora, famosi nel mondo. La corona, come da regolamento, è rimasta per un anno al Comune vincitore della scorsa edizione, Cerzeto, e ora sarà custodita dal Comune di Castrovillari fino al prossimo Festival. Ha valutato i partecipanti una giuria di qualità, composta da Marcello Perrone, presidente per la Calabria della Federazione italiana tradizioni popolari, Giancarlo Spadafora, maestro orafo, Vittoria De Luca, storico dell’arte e Domenico Caruso, maestro di tessitura. La supervisione dei lavori è stata affidata ad Anton Giulio Grande, Presidente della Fondazione Calabria Film Commission, stilista e promotore delle eccellenze calabresi nel mondo. Alla manifestazione erano presenti anche Daniele Soro, per il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e Liborio Bloise, Commissario straordinario del Parco nazionale della Sila, oltre a numerose autorità civili e militari.





Il Festival è stato organizzato dal Comune di San Giovanni in Fiore con il patrocinio di Regione Calabria, Provincia di Cosenza, ministero degli Esteri, Parco nazionale della Sila e Federazione italiana tradizioni popolari.





«San Giovanni in Fiore si conferma un luogo che crede nella cultura come strumento di crescita e riconoscimento. Ringrazio tutte le comunità che hanno partecipato e reso speciale questa edizione. Qui – ha concluso la sindaca Succurro – le tradizioni sono segni vivi che parlano ancora alle nuove generazioni».





Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti