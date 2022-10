Catanzaro: 1^ Mostra Concorso Nazionale di Modellismo Statico Militare

CATANZARO, 02 OTT - (Riceviamo e pubblichiamo) L’Associazione Culturale Calabria in Armi comunica di aver organizzato, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Catanzaro, nei giorni 14, 15 e 16 ottobre 2022, presso il Museo Storico Militare “Brigata Catanzaro”, sito nel Parco della Biodiversità Mediterranea in Catanzaro, la 1a Mostra Concorso Nazionale di Modellismo Statico Militare.

Progetto e modulo di adesione sono visibili sul sito di Calabriainarmi (calabriainarmi.altervista.org).

A questa importante manifestazione prenderanno parte Associazioni e Collezionisti privati provenienti da tutta Italia e in particolar modo dalla zona Centro-Meridionale. Gli oggetti esposti saranno suddivisi in diverse categorie come quella militare (soldatini, carri armati, aerei, navi, ecc.), mezzi civili (auto, treni) e, quello più amato dai giovani, il settore Fantasy che include il mondo mitologico, la robotica, la fantascienza e il Manga.

All’organizzazione dell’evento hanno preso parte soci dell’Associazione di Calabriainarmi e dei modellisti catanzaresi, nonché di singoli modellisti e di appassionati del settore. Si cita anche l’impegno e la disponibilità dell’Accademia delle Belle Arti e l’Agenzia Present&future di Catanzaro per la realizzazione di locandina e forniture di materiali.