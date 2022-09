Catanzaro. 2 appuntamento della Programmazione artistica “ I Vinattieri da Santina “

CATANZARO, 2 OTT - Ecco a voi il secondo appuntamento della Programmazione artistica “ I Vinattieri da Santina “ curata dal Direttore Artistico Francesco Iaconantonio.

Il protagonista del secondo evento della rassegna musicale sarà Gianfranco Riccelli - Arangara “Musicista, cantante e fondatore del gruppo Arangara. Vanta collaborazioni con importanti Artisti a livello Nazionale come Bertoli, Lolli, Guccini, Dalla, Manfredi, Benni, Bassignano, Lucarelli.



Ha musicato testi inediti dei succitati autori inserendoli nei vari CD pubblicati con la sua band. Ha ricevuto molteplici riconoscimenti e premi tra i quali: Premio Ambrones a Carrara nel 2010; Premio Musiche contro la Mafia nel 2010; Premio Demo RAI come miglior gruppo entno autorale sulla scena musicale italiana (2011); Premio Roma Art meeting per “Eccellenza Calabria nel Mondo” nel 2013; Premio “Una Canzone per Bologna nel 2013; Premio Checco Manete nel 2014; Premio Civilia alla canzone d’autore nel 2016.



L’ultimo lavoro di Arangara “Andrea e la montagna” è stato pubblicato nel dicembre 2018”. Vi aspettiamo sabato 3 ottobre, ore 21.00 sul Corso di Catanzaro presso il Ristorante I Vinattieri da Santina Pultrone!!!