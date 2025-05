Catanzaro Primavera a un passo dal sogno: finale Berretti contro il Lecco, in diretta gratis

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catanzaro, un sogno da sollevare: la Primavera giallorossa a un passo dalla gloria nel Trofeo Berretti

FIRENZE, 23 maggio 2025 – Il cuore del calcio giovanile batte forte per il Catanzaro. I ragazzi della Primavera giallorossa, guidati da un’intera stagione vissuta da protagonisti, sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di storia: sabato 24 maggio, allo Stadio Mirabello, andrà in scena la finalissima del Trofeo Dante Berretti contro il Lecco. Fischio d’inizio alle 15:30, con ingresso gratuito e diretta streaming sul canale YouTube della Serie C.

La diretta sarà visibile anche su InfoOggi: in fondo a questo articolo troverai il video da cliccare per seguire la partita in tempo reale!

Dopo aver dominato la stagione regolare, il Catanzaro ha affrontato e superato con autorità il Gubbio nella finale dei Playoff, conquistando la promozione in Primavera 2 e prenotando il biglietto per questa finalissima. Un percorso limpido, determinato, fatto di gioco di squadra e sacrificio. Un gruppo affiatato che ora sogna in grande.

A sfidare i giovani calabresi ci sarà un Lecco in piena ascesa, capace di sorprendere nei Playoff del girone A, eliminando squadre blasonate come Carrarese, Pro Patria e Mantova. Ma contro questo Catanzaro affamato di gloria, nulla sarà scontato.

Il Trofeo Berretti, giunto alla sua 57ª edizione, rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche un momento di riconoscimento per chi, come il Catanzaro, crede e investe nel calcio giovanile. Un evento che rientra nel circuito sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, con Cattolica Assicurazioni - Agenzia Generale Firenze come Presenting Partner.

A rendere ancor più speciale il pomeriggio di sport e talento, le premiazioni delle formazioni di Carpi e Arezzo, promosse in Primavera 3. Ma gli occhi saranno tutti puntati su quei giovani con l’aquila sul petto, pronti a lottare per un sogno chiamato Trofeo Berretti.

Tutti con il fiato sospeso

Catanzaro attende. I tifosi, le famiglie, gli appassionati. Il Mirabello sarà lontano geograficamente, ma vicino nel cuore. Perché in campo scenderà l’orgoglio di una terra intera. Un’occasione per guardare al futuro con fiducia, sapendo che la cantera giallorossa ha tutte le carte in regola per continuare a stupire.

Clicca sul video qui sotto per seguire la diretta Live!

Lecco - Catanzaro | Primavera 3 - Trofeo "Dante Berretti" | Partita Completa

( Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti )