Catanzaro. Acqua: domani, Sabato e Lunedì interruzione idrica in gran parte della città’

CATANZARO, 26 FEB - I complessi interventi che eseguirà la Sorical all’impianto di potabilizzazione Santa Domenica obbligheranno il Comune a interrompere domani, sabato 27 febbraio, dalle ore 8 e fino al tardo pomeriggio, l’erogazione dell’acqua potabile nei quartieri Mater Domini, Gagliano, Sant’Antonio, rione De Filippis, tutta l’area compresa fra via Rossi (rione Stadio) e Sala-Fondachello, via Fares e via Lucrezia della Valle, via Conti Falluc, Germaneto.

Poi lunedi’ 1 marzo, dalle ore 7:30, interruzione in contrada Santa Domenica

Lunedì 1 marzo, dalle ore 7:30, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile in contrada Santa Domenica, dove verranno eseguiti lavori di riparazione sulla condotta idrica. Il servizio verrà ripristinato fra il tardo pomeriggio e la serata.

