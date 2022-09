Catanzaro. Punto e a capo. Acqua sporca dai rubinetti "Quartiere Santo Janni"

CATANZARO 09 GIUG - Punto e a capo. Già al centro di polemiche e segnalazioni ad inizio giugno, è tornato il problema dell’acqua sporca nel quartiere Santo Janni. Lo testimoniano i video che, cittadini stanchi inviano alla redazione infooggi.

Il problema: l'acqua, potrebbe non essere potabile, in primis a causa della torbidità e spesso anche non affatto inodore e insapore, come previsto dalla legge”. Ora la popolazione stanca chiede alla Sorical intervento immediato per la risoluzione del problema.

Riceviamo e pubblichiamo Video integrale