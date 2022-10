Catanzaro. Acqua, stasera interruzione idrica Qr Santa Maria e Fortuna, domani, leggi i dettagli

Catanzaro. Acqua / stasera interruzione a Santa Maria E Fortuna / domani possibili disagi in città per un intervento di Sorical

CATANZARO, 19 OTT. - Per riequilibrare i livelli dei serbatoi sarà interrotta l'erogazione idrica nel quartiere Santa Maria. Lo rende noto l'Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili specificando che il servizio sarà sospeso dalle ore 22 di stasera alle ore 6 di domani giovedì 20 ottobre. Ad essere interessate da disagi, nella stessa fascia oraria, saranno anche le utenze di rione Fortuna, in particolare di via Stretto antico, via Magna Graecia, via Latina, via Formia, via Civitavecchia e aree limitrofe.

L’amministrazione ha, inoltre, ricevuto comunicazione in merito ad un intervento tecnico che Sorical effettuerà sull’impianto di Santa Domenica domani giovedì 20 ottobre, a partire dalle ore 13, e possibili disagi potrebbero riguardare le zone servite dai serbatoi: Stadio, San Leonardo, le strade del centro storico comprese fra via Indipendenza e via Cilea, Piano Casa, Sala, Campagnella, Samà, Cava, Signorello, Santo Janni, Siano, via Lucrezia della Valle, viale de Filippis, Sant’Antonio, Cavita, Mater Domini e Gagliano.