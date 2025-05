Catanzaro - Sampdoria, Mister Caserta: “Ripartiamo insieme, con fame e coraggio" (Video)

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Non è crisi, è un momento da superare insieme": il tecnico punta su spirito di gruppo, fame e concentrazione per tornare alla vittoria e riaccendere il sogno playoff.





CATANZARO – Alla vigilia della sfida casalinga contro la Sampdoria, Fabio Caserta ha incontrato la stampa per fare il punto sul momento delicato della sua squadra, reduce da un mini-ritiro e da due sconfitte di fila che hanno lasciato strascichi sul morale e sulla classifica. L’obiettivo playoff è ancora alla portata, ma servirà una scossa già dalla sfida contro i blucerchiati, una gara che, come sottolineato dal tecnico, "vale molto per entrambe le squadre".





Un ritiro voluto, non punitivo

“Abbiamo deciso di andare un giorno prima in ritiro con la squadra”, ha precisato Mister Fabio Caserta, “ma non si tratta di un ritiro punitivo. Chi pensa questo, non conosce il nostro gruppo. È stata una scelta condivisa, voluta per ritrovare compattezza e concentrazione in un momento che, inutile nasconderlo, non è dei migliori.”





D’Alessandro non disponibile, ma vicino alla squadra

Tra i possibili rientri, si vociferava di un ritorno almeno in panchina per Marco D’Alessandro. Il mister ha chiarito:

“Non sarà disponibile, ma molto probabilmente verrà convocato perché vuole stare vicino ai compagni. Questo dice tanto sullo spirito del gruppo.”





Turnover? Sì, ma con criterio. E su Buso e Biasci...

Le rotazioni potrebbero esserci, ma saranno dettate solo dalla condizione fisica:

“Farò le scelte in base a chi sta meglio fisicamente e mentalmente. Biasci? Non ha avuto continuità perché non era al top. Buso è stato sfortunato: prima un problema muscolare, poi anche personale. Ora si è allenato e sta meglio.”





Catanzaro-Samp, due squadre agli antipodi

La gara con la Sampdoria, sebbene i liguri siano in difficoltà, è tutt’altro che semplice.

“Non so le dinamiche interne della Samp – ha dichiarato Caserta – ma verranno qui per fare punti. Per noi è fondamentale voltare pagina. Dobbiamo pensare solo a noi stessi.”





Sui gol subiti e le difficoltà iniziali

Il Catanzaro è la squadra che ha subito più gol nei primi tempi. Il mister lo sa bene:

“I numeri parlano chiaro. Ma non sono solo colpa della difesa: serve più filtro, più pressione davanti. E soprattutto testa: è su questo che dobbiamo lavorare.





Ritrovare la fame, ripartire dall’unione

Il tecnico ha ribadito che l’identità della squadra va riscoperta partendo dalla compattezza.

“Abbiamo fatto un campionato importante. Ora servono fame, attenzione e voglia. Le critiche ci stanno, ma destabilizzare l’ambiente ora non serve a nessuno. Abbiamo bisogno di positività.”

Obiettivo playoff? Dipende solo da noi

Infine, sul sogno playoff:

“Pensiamo solo a battere la Sampdoria. Il resto non dipende da noi. Ma se vinciamo, ci rimettiamo in carreggiata. E i ragazzi se lo meritano.”





l’unione fa la forza: Mister Caserta carica la squadra alla vigilia di Catanzaro Sampdoria

Sottotitolo