Catanzaro. Anche la fondazione Politeama sospende gli spettacoli fino al 3 Aprile

CATANZARO 5 MAR -:Dichiarazione del Presidente della Fondazione Politeama Sergio Abramo, del Sovrintendente Gianvito Casadonte e del Direttore Generale Aldo Costa.

“A seguito delle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere l’emergenza Coronavirus in tutto il territorio nazionale, anche il Teatro Politeama di Catanzaro è costretto a rinviare tutti gli spettacoli in programma fino al prossimo 3 aprile. Il decreto governativo ha sospeso in tutta Italia le attività di cinema, teatro e spettacoli di qualsiasi natura, eccetto i casi ove l’affollamento non consenta di mantenere una distanza di almeno un metro tra gli spettatori.

Questa disposizione rende, di fatto, impraticabile lo svolgimento degli eventi sia per l’oggettiva impossibilità di garantire la distanza minima di sicurezza, sia per le limitazioni che si dovrebbero imporre al numero di spettatori ammessi. L’impegno della Fondazione sarà quello di recuperare al più presto tutti gli spettacoli compresi nel cartellone, compatibilmente con le nuove disposizioni che saranno emanate. Per una realtà come quella del Politeama, che si sostiene principalmente sugli incassi, si tratta di un provvedimento che si traduce in una grave perdita economica a fronte dei costi da affrontare, in primis il cachet per compagnie ed artisti. In sostanza, tenere aperta una struttura di queste dimensioni comporterebbe solo un danno, tanto da consigliare la preventiva e temporanea chiusura al pubblico.

Queste considerazioni, che rappresentano il pensiero generale degli operatori culturali, sono alla base di una lettera inviata ufficialmente al ministro Franceschini e firmata da Agis, Federvivo e venti associazioni di categoria. L’auspicio è che il Governo nazionale possa venire incontro alle specifiche esigenze del mondo dello spettacolo per fronteggiare una grave crisi per l’intero settore”.