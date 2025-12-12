Catanzaro–Avellino, punti pesanti in palio al Ceravolo nella 16ª giornata di Serie B

Tempo di lettura: ~2 min

Catanzaro–Avellino: analisi della sfida della 16ª giornata di Serie B al Ceravolo

Giallorossi e biancoverdi a confronto tra classifica, statistiche e migliori giocatori

La 16ª giornata di Serie B propone una sfida di grande interesse allo Stadio Nicola Ceravolo: Catanzaro–US Avellino 1912, in programma venerdì 13 dicembre 2025 alle ore 16:15 (UTC), nella suggestiva cornice della città di Catanzaro. Un match che mette di fronte due squadre ambiziose, separate da pochi punti in classifica e accomunate dalla voglia di consolidare la propria posizione nella zona centrale del campionato.

Situazione di classifica: Catanzaro avanti, Avellino in scia

Alla vigilia dell’incontro, il Catanzaro occupa il 7° posto in classifica, mentre l’US Avellino 1912 segue al 10° posto. Una distanza contenuta che rende la partita particolarmente significativa in chiave playoff di Serie B, soprattutto in una fase della stagione in cui ogni punto può incidere sugli equilibri futuri.

Numeri stagionali a confronto

Analizzando le statistiche della stagione, emergono dati interessanti:

Catanzaro

Valutazione media Sofascore : 6.82

: Partite giocate : 15

: 15 Gol segnati : 21 ( 1,4 a partita )

: 21 ( ) Gol subiti : 18

: 18 Porte inviolate : 3

: 3 Assist : 12

: 12 Possesso palla medio: 55,5%

Avellino

Valutazione media Sofascore : 6.77

: Partite giocate : 15

: 15 Gol segnati : 18 ( 1,2 a partita )

: 18 ( ) Gol subiti : 26

: 26 Porte inviolate : 3

: 3 Assist : 12

: 12 Possesso palla medio: 48,5%

Il confronto evidenzia un Catanzaro più propositivo, con maggiore controllo del gioco e una miglior differenza reti, mentre l’Avellino punta spesso su compattezza e ripartenze.

I migliori giocatori secondo Sofascore

Uno degli aspetti più interessanti del match riguarda il confronto individuale tra i migliori giocatori, valutati attraverso il sistema di rating Sofascore, che analizza prestazioni, contributo offensivo e difensivo, precisione tecnica e impatto complessivo sulla gara.

Migliori giocatori del Catanzaro

Alphadjo Cisse – 7.31

– Simone Pontisso – 7.16

– Jacopo Petriccione – 7.13

– Matias Antonini – 6.97

– Gianluca Di Chiara – 6.95

Migliori giocatori dell’Avellino

Lorenzo Šimić – 7.12

– Alessandro Fontanarosa – 6.96

– Dimitrios Sounas – 6.93

– Filippo Missori – 6.92

– Martin Palumbo – 6.89

Le valutazioni confermano la centralità del centrocampo giallorosso, guidato da Cisse, Pontisso e Petriccione, mentre per l’Avellino spicca la solidità difensiva di Šimić e l’equilibrio garantito dalla linea mediana.

Catanzaro–Avellino: una sfida aperta

Il match del Ceravolo si preannuncia equilibrato e tatticamente interessante. Da un lato un Catanzaro che cerca continuità e conferme davanti al proprio pubblico, dall’altro un Avellino deciso a colmare il gap in classifica e rilanciarsi nella corsa alla parte sinistra della graduatoria.

Con statistiche simili, talento distribuito e una posta in palio rilevante, Catanzaro–Avellino si candida a essere una delle gare più seguite della 16ª giornata di Serie B.