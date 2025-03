Catanzaro, Caserta avvisa i suoi: "Contro la Reggiana più difficile che con lo Spezia" (Video)

Dopo la vittoria di prestigio in casa dello Spezia, il Catanzaro si prepara ad affrontare la Reggiana con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino in Serie B. Mister Fabio Caserta, alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa dell’importanza della gara, evitando qualsiasi calcolo di classifica e ribadendo la necessità di mantenere alta la concentrazione.





"Conta solo il nostro percorso, non la classifica"





Il successo al "Picco" ha dimostrato ancora una volta la qualità del Catanzaro, ma Caserta invita i suoi a non soffermarsi su tabelle e obiettivi a lungo termine:





“La vittoria di Spezia è stata importante, ma non dobbiamo guardare la classifica. Mi interessa solo il percorso della squadra. Domani affronteremo una squadra che lotta nella parte bassa, ma che ha un organico di tutto rispetto. Sarà una partita difficile, forse anche più complicata rispetto a Spezia.”





La Reggiana, infatti, è una squadra in cerca di punti salvezza e potrebbe rappresentare un’insidia, soprattutto per l’atteggiamento con cui il Catanzaro dovrà approcciare la sfida.





Attenzione massima, nessuna sottovalutazione





Mister Caserta ha messo in guardia i suoi dalla possibilità di affrontare la partita con meno tensione rispetto a quella con lo Spezia:





“Contro squadre di alta classifica le motivazioni vengono da sole. Ma queste sono le partite più difficili, quelle in cui serve grande attenzione per 90 minuti. Dobbiamo prepararci a ogni situazione, perché la Reggiana ha qualità e velocità in transizione.”





Proprio la capacità della squadra emiliana di colpire in ripartenza è un fattore da tenere in considerazione, visto che nella gara d’andata il Catanzaro aveva sofferto molto in questo fondamentale.





Il valore del gruppo: l’esultanza di Pittarello





Un altro tema toccato da Caserta è stato il gesto di Pittarello, che dopo il gol a Spezia è corso ad abbracciare la panchina:





“Fa piacere perché dimostra quanto il ragazzo e tutta la squadra tengano a questo gruppo. Per gli attaccanti il gol è fondamentale, soprattutto se decisivo. Ma il mio messaggio ai ragazzi è sempre lo stesso: tutti devono sentirsi importanti, sia chi parte dall’inizio sia chi subentra.”





Un segnale forte di unità, che conferma come lo spogliatoio del Catanzaro sia compatto e consapevole della propria forza.





Scelte di formazione: ballottaggi aperti sulle fasce





Con l’assenza di Quagliata e le condizioni non ancora ottimali di D’Alessandro, Caserta dovrà prendere una decisione per la fascia sinistra. Le opzioni non mancano:





“Abbiamo recuperato Buso, che può giocare in quel ruolo, e ci sarà anche De Baseck. Inoltre, porterò con noi Compagnon, anche se non sarà utilizzabile. Deciderò domani in base alle caratteristiche e alla strategia di gara.”





Con la possibilità di adattare anche Situm o Cassandro, il tecnico ha comunque diverse soluzioni a disposizione.





Verso Catanzaro-Reggiana: un’occasione da non sprecare





Il Catanzaro ha l’opportunità di consolidare la propria posizione in zona playoff, ma per farlo dovrà superare un ostacolo tutt’altro che semplice. La squadra di Caserta ha dimostrato di poter competere con le migliori, ma per continuare a sognare servirà un’altra prestazione di alto livello.





L’appuntamento è fissato per domani, con i giallorossi chiamati a confermare quanto di buono visto a La Spezia. Concentrati, determinati e senza pensare troppo alla classifica: la strada è ancora lunga e Caserta lo sa bene.