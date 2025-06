Catanzaro: Caserta resta in panchina, rinnovi in arrivo e primo colpo di mercato

Tempo di lettura: ~3 min

Catanzaro: Fabio Caserta pronto a ripartire, rinnovi e primi colpi di mercato

Il Catanzaro si prepara a vivere un’estate intensa sotto il segno della continuità e del rinnovamento. Con il caldo che non dà tregua, il club giallorosso, guidato dal presidente Floriano Noto e dal direttore sportivo Ciro Polito, è già al lavoro per costruire la squadra che affronterà la prossima stagione. Le idee sono chiare: ripartire dallo zoccolo duro e affiancare giovani di talento a calciatori già esperti.

Fabio Caserta confermato sulla panchina del Catanzaro

La prima grande notizia riguarda la guida tecnica. Fabio Caserta, già allenatore dei giallorossi nella scorsa stagione, ha sciolto le riserve: continuerà la sua avventura con il Catanzaro anche per il prossimo campionato. Nonostante alcune voci di mercato, Caserta ha deciso di proseguire il suo progetto in Calabria. L’allenatore, il cui contratto scade nel giugno 2026, incontrerà la società ad inizio settimana per formalizzare la conferma, con l'incontro previsto per lunedì o martedì.

Iemmello, Petriccione e Pigliacelli: rinnovi in arrivo

Altra mossa chiave riguarda tre pilastri della squadra: Pietro Iemmello, Jacopo Petriccione e Mirko Pigliacelli. Tutti e tre, attualmente in scadenza a giugno 2026, prolungheranno il loro legame con il Catanzaro. In particolare, per Petriccione si profila un rinnovo biennale che potrebbe portare il suo contratto fino al 2028. Una strategia chiara da parte del club per blindare i giocatori più rappresentativi e dare continuità al progetto tecnico.

Riccardo Pagano, riscatto dalla Roma

Sul fronte delle operazioni di mercato, arriva un’importante conferma: Riccardo Pagano sarà a tutti gli effetti un giocatore del Catanzaro. Il giovane talento, classe 2004, è stato riscattato dalla Roma grazie all’accordo raggiunto da Ciro Polito con il club capitolino. Pagano, dopo una stagione in prestito molto positiva, si lega così ai giallorossi a titolo definitivo, rappresentando un tassello fondamentale per il futuro della squadra.

Christian Marietta è il primo volto nuovo

Il Catanzaro non si limita ai rinnovi. Il primo colpo ufficiale della nuova stagione è il portiere Christian Marietta. Classe 2002, Marietta arriva a titolo definitivo dall’AlbinoLeffe e rappresenta un investimento sul futuro. Giovane ma già con esperienza in Serie C, sarà chiamato a competere per una maglia da titolare, garantendo solidità tra i pali.

Catanzaro, tra continuità e futuro

La strategia della società è chiara: consolidare quanto di buono è stato costruito nella scorsa stagione e puntare su un mix vincente di esperienza e giovani promettenti. Con la conferma di Caserta e i rinnovi in arrivo, il Catanzaro getta basi solide per il futuro, senza rinunciare ad ambizioni importanti.

La città può dunque sognare: il progetto è ben avviato, e l'estate giallorossa è appena cominciata.

