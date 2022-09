Catanzaro Casertana 1-1, il commento dei tecnici Auteri e Ginestra. (con video)

CATANZARO 16 FEB - Dopo tre consecutive vittorie arriva il pareggio per il Catanzaro che ha pagato dazio ad una Casertana bene messa in campo e sempre attenta a pressare alta sia nel primo tempo che nella ripresa.

L’allenatore del Catanzaro, Gaetano Auteri, in sala stampa ha dichiarato: “Non abbiamo fatto una buona gara e loro hanno scelto la strada del pressing, ma avremmo dovuto fare noi cose migliori, complessivamente non abbiamo fatto una buona gara commettendo tanti errori e sul piano del movimento e di squadra potevamo fare meglio, forse abbiamo pagato dazio sul piano fisico avendo lavorato di più in questa settimana visto che poi avremo tre partite in una settimana e ci alleneremo poco e il percorso di lavoro di questa settimana doveva essere questo, Ci sono giocatori come Tulli, Di Piazza, Contessa che devono carburare, non siamo stati brillanti abbiamo messo pressione non continua e a volte disordinata e poco lucida, attraverso gli episodi potevamo anche vincerla ma così non è stato”.

Il tecnico della Casertana, Ciro Ginestra, ha espresso il proprio rammarico per un risultato che poteva essere diverso visto che i Falchetti sono andati in vantaggio e hanno avuto altre nitide occasioni per raddoppiare: “Sul campo meritavamo qualcosa in più di quello che portiamo a casa, ma giocavamo contro una grande squadra e do’ grossi meriti ai ragazzi che hanno dimostrato che quando stanno bene possono giocarsela contro chiunque. Siamo rammaricati per il risultato ma va bene, anche perché auando giochi con le squadre forti se non fai così perdi, noi abbiamo fatto una partita offensiva e aggressiva. Abbiamo sempre fatto buone partite tenendo il campo alla grande e potevamo chiuderla con Zivkov, Rainone e Laaribi”.

L'INTERVISTA Mister Auteri e De Risio in Sala Stampa



CATANZARO - CASERTANA 1-1, 26^GIORNATA GIRONE C Marcatori: 13' aut. Casoli (Cas), 35' Tulli (Cat)

Sala stampa | Per la Casertana il tecnico Ciro Ginestra e il capitano Pasquale Rainone





Carlo Talarico