Catanzaro–Cesena, Mignani: 'Lo svantaggio deve diventare la nostra forza' (Video)

Catanzaro – Cesena, è tempo di Playoff: mister Mignani suona la carica in conferenza pre-partita





Cesena, 16 maggio 2025 – È tutto pronto per il turno preliminare dei playoff di Serie BKT 2024-2025: il Cesena vola a Catanzaro per una sfida ad alta tensione, e lo fa con la consapevolezza di non avere alternative. Servirà solo una vittoria per accedere al turno successivo. A parlare oggi, nella consueta conferenza stampa pre-gara, è stato mister Michele Mignani, che ha analizzato avversario, motivazioni e stato di forma dei suoi.





Un ostacolo chiamato Catanzaro





"La nostra unica preoccupazione deve essere la forza dell'avversario", ha esordito Mister Mignani, rispondendo alla prima domanda. “Non voglio che ci siano cali di tensione. Siamo entrati nei playoff con merito, e adesso dobbiamo scendere in campo con la voglia di superare il turno, pur consapevoli della difficoltà della trasferta e del valore del Catanzaro.”





Il tecnico bianconero ha elogiato gli avversari, riconoscendo la solidità di una squadra che ha perso pochissimo durante la stagione. “Hanno individualità di livello, un’organizzazione ben definita e un allenatore esperto. Dovremo fare di tutto per andare oltre l’ostacolo.”





Rivedere gli errori, senza paura





Parlando della gara di campionato persa in trasferta, Mignani ha ammesso che rivedere quella partita è stato fondamentale: “Siamo partiti subito sotto, dopo 10-12 minuti eravamo già sul 2-0. Una gara playoff richiede massima attenzione, il margine d’errore è minimo. Abbiamo analizzato tutto per non ripetere gli stessi sbagli.”





Il mister ha ricordato che in quella occasione il Cesena era profondamente diverso: “Avevamo fuori giocatori importanti, oggi la situazione è molto diversa.”





Una carriera nei playoff





Quello di quest’anno è il terzo playoff consecutivo per Mignani con tre squadre diverse. “Ogni situazione è a sé. Cambia la posizione da cui parti, l’ambizione iniziale del club, gli obiettivi. Quest’anno partiamo con uno svantaggio, ma voglio che questa difficoltà diventi la nostra forza.”





Il tecnico ha sottolineato anche il valore dell’esperienza, pur senza trascurare l’importanza di interpretare ogni match in base al momento: “Bisogna saper leggere la partita. Essere aggressivi quando serve, attendisti quando necessario. E poi, si sa, gli episodi fanno la differenza.”





Situazione infortuni e scelte tattiche





Sul fronte infortuni, l’unica assenza certa è quella di Prestia, ancora fermo dopo il problema fisico: “Non è nulla di grave, ma non recupera in tempo.” Tutti gli altri, compreso La Gumina, sono a disposizione.





Per quanto riguarda l’approccio tattico, Mignani resta cauto: “Ci adatteremo anche all’avversario. Non si può decidere da soli l’andamento del match. Dobbiamo essere pronti a cambiare pelle in corsa.”





Focus sulle palle inattive





Il Cesena dovrà prestare particolare attenzione alle palle ferme, come sottolineato anche da un giornalista in sala. “Il Catanzaro è molto pericoloso su palla inattiva, lo abbiamo visto anche all’andata. Dovremo essere concentrati in ogni situazione di gioco.”





Mignani ha infine concluso con un elogio agli avversari: “Riconfermarsi è difficile, ma loro ci sono riusciti. Dietro c’è un club solido e una programmazione seria. Noi però siamo pronti a giocarci le nostre carte fino in fondo.”