Catanzaro, divampata tettoia in legno quartiere Campagnella intervento dei VVF e Cc

CATANZARO 21 GIU - Incendio questa mattina quartiere Campagnella, zona sud di Catanzaro. Interessata dalle fiamme una tettoia con struttura in legno, laterizi e copertura in lamierato adibita a ricovero di animali attualmente in disuso.

All'interno presenti numerosi cumuli di rifiuti metallici e rottami di automobili. Intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è valso all'estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme alla zona circostante.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Da una prima valutazione effettuata dai vigili del fuoco al termine delle operazioni di spegnimento, non si esclude l'ipotesi dolosa. Ulteriori accertamenti in atto.