Catanzaro e don Mimmo Battaglia: un abbraccio di speranza

«Qui il segno della presenza di Dio». L’abbraccio d’amore tra don Mimmo Battaglia e Catanzaro

Il Cardinale di Napoli nella sua chiesa d'origine per una solenne celebrazione. La commozione dei fedeli e un pensiero speciale per Papa Francesco.

CATANZARO — "Un abbraccio che ricambio con tutto il cuore, perché è bellissimo essere qui dopo tanto tempo." Con queste parole cariche di emozione, il cardinale di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha salutato la comunità di Catanzaro, la città che ha visto nascere la sua vocazione pastorale. Prima ancora che cardinale, don Mimmo è il sacerdote amato dai fedeli, il pastore vicino agli ultimi, il punto di riferimento per chi ha bisogno di speranza.

Un'accoglienza calorosa ha caratterizzato il ritorno di Battaglia nella sua terra natale, dove ha celebrato una solenne messa nella Basilica dell'Immacolata. Al suo fianco, l'arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, monsignor Claudio Maniago, che ha sottolineato l'importanza di questo momento per l'intera comunità ecclesiale. “È bello riportare un fratello nella sua chiesa d'origine. Qui sono le sue radici, qui ha vissuto e lavorato,” ha dichiarato monsignor Maniago. “La sua umanità e la sua fede sono un tratto distintivo, un esempio per tutti noi.”

La commozione dei fedeli e il pensiero per Papa Francesco

La celebrazione è stata un'occasione speciale non solo per riabbracciare la comunità catanzarese, ma anche per rivolgere un pensiero a Papa Francesco. "Preghiamo per la sua salute e ringraziamo il Signore per la sua scelta, che rappresenta un dono per tutta la Chiesa e in particolare per la Calabria," ha affermato il cardinale Battaglia.

L'affetto nei confronti del cardinale è stato tangibile: molti fedeli si sono avvicinati per un saluto, un sorriso, una parola di conforto. Un legame autentico, quello tra don Mimmo e la sua città, fatto di condivisione e vicinanza spirituale.

Un'omelia di speranza per la Calabria

Durante la sua omelia, il cardinale Battaglia ha rivolto un messaggio di speranza e unità alla comunità calabrese: "La nostra terra ha bisogno di quella speranza che non tradisce, di quella forza che non si arrende, di quella luce evangelica capace di ridestare i cuori al coraggio e al sorriso." Parole che hanno toccato profondamente i presenti, risuonando come un invito a non perdere mai la fiducia nel futuro.

Affidandosi a Maria, "donna di pace, sognatrice di unità, tessitrice instancabile di fraternità," Battaglia ha esortato la Chiesa calabrese a essere un segno concreto della presenza di Dio nel territorio: "Non stancarti mai di ripeterci le parole di tuo Figlio, che ci invitano a dismettere le corazze dell'individualismo per indossare l'abito luminoso dell'amore fraterno."

Un momento di intensa spiritualità che ha rafforzato il legame tra don Mimmo e la sua Catanzaro. Una città che, con il cuore colmo di gratitudine, ha rinnovato il proprio affetto a chi, ancora oggi, continua a portare avanti il suo ministero con dedizione e amore universale.