US Catanzaro e Mister Caserta si separano: parte il casting per la panchina

Catanzaro, Caserta dice ‘no’: riparte la caccia all’allenatore. Il tecnico rifiuta l’adeguamento contrattuale: Catanzaro costretto a ripartire

CATANZARO — Ora è ufficiale, o quasi: Fabio Caserta non sarà l’allenatore del Catanzaro nella prossima stagione. Dopo un weekend di riflessione, il tecnico melitese ha risposto negativamente alla proposta di adeguamento economico avanzata dalla società giallorossa. Una decisione che rimette tutto in discussione e costringe il club a riprendere la corsa alla ricerca del nuovo condottiero per la panchina.

L’incontro decisivo si è consumato nelle scorse ore in via Gioacchino da Fiore, quartier generale delle aquile. Sul tavolo, un’offerta chiara: nessun prolungamento di contratto, ma un ritocco all’ingaggio in essere fino al 2026. Caserta ha scelto di dire ‘no’, preferendo chiudere con una rescissione consensuale piuttosto che proseguire un rapporto che evidentemente non dava le giuste garanzie di progettualità.

Si chiude così un capitolo durato appena un anno. Caserta era stato chiamato a inizio estate scorsa per aprire un nuovo ciclo, dopo l’addio turbolento con Vivarini. Il suo arrivo aveva portato entusiasmo e nuove ambizioni, ma oggi il Catanzaro si trova di nuovo al punto di partenza, con la necessità urgente di individuare un profilo capace di raccogliere un’eredità complessa e rilanciare il progetto sportivo.

Il direttore sportivo Ciro Polito è già al lavoro. Sul suo taccuino figurano nomi noti: Moreno Longo, Andrea Sottil e Rolando Maran sono tra i candidati più accreditati. I primi contatti informali sarebbero già partiti, mentre la società punta a chiudere il prima possibile per non compromettere la pianificazione della prossima stagione.

L’ambiente attende con ansia novità, consapevole che la scelta del nuovo allenatore sarà cruciale per mantenere alto il livello di competitività in Serie B e alimentare il sogno di un ritorno nella massima serie.

Nel frattempo, il Catanzaro volta pagina. Con una certezza: serve subito un nuovo leader.

