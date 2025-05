Catanzaro e Palermo ai playoff mentre la zona salvezza esplode: vincono Sampdoria Cittadella e Mantova

Tempo di lettura: ~2 min

Catanzaro e Palermo conquistano l’accesso matematico ai playoff della Serie B nella penultima giornata di campionato. Nelle retrovie, è bagarre totale con successi pesantissimi per Sampdoria, Cittadella e Mantova. La Cremonese sbanca La Spezia e alimenta i sogni di promozione diretta, mentre la Reggiana festeggia la salvezza. Tutto ancora aperto in vista dell’ultimo turno.

Playoff conquistati da Catanzaro e Palermo

A Reggio Emilia, il Catanzaro firma una vera impresa superando il Sassuolo con un netto due a zero. Due colpi di testa, prima di Biasci poi di Bonini, regalano ai calabresi una storica qualificazione. Grande protagonista anche il portiere Pigliacelli, autore di interventi decisivi.

Il Palermo non è da meno. Al Barbera, i rosanero battono il Frosinone grazie alla doppietta del solito Brunori. Il capitano sblocca con un piazzato dal limite, poi chiude i conti con un perfetto inserimento su assist di Gomes.

A La Spezia vince la Cremonese, ma che brividi

Spettacolo puro tra Spezia e Cremonese. Gli ospiti dominano il primo tempo segnando tre reti con Barbieri, Azzi e Vandeputte. Nella ripresa, l’espulsione di Bianchetti riapre la gara e i liguri si riportano sotto con Pio Esposito e Lapadula su rigore. Il finale è palpitante ma non basta: finisce tre a due per i lombardi.

Zona salvezza incandescente

A Genova, la Sampdoria batte uno a zero la Salernitana nello scontro diretto. Decide Meulesteen su schema da calcio d’angolo. I blucerchiati si rilanciano in zona playout, superando proprio i campani.

Il Cittadella resta aggrappato alla speranza battendo tre a uno il Bari in rimonta. Dopo il vantaggio pugliese firmato da Favilli, i veneti reagiscono con determinazione e trovano i gol salvezza con Rabbi, Palmieri e Pandolfi.

Anche il Mantova compie un passo fondamentale battendo la Carrarese due a uno. I toscani, già salvi, vanno sotto ma poi sfiorano il pari. Per i virgiliani, invece, il sogno salvezza è ancora vivo.

Reggiana salva, Cesena vince, pari tra Modena e Brescia

La Reggiana conquista la permanenza in categoria grazie a un successo in trasferta sulla Juve Stabia. Decisiva la doppietta di Girma, servito da due splendide giocate di Gondo e Portanova. I padroni di casa ci provano, ma sbattono su un Bardi in stato di grazia.

A Cosenza, il Cesena si impone uno a zero su una squadra già retrocessa, mentre tra Modena e Brescia finisce due a due. I lombardi strappano un punto prezioso nel finale con la prima rete stagionale di Calvani.

Ultimo turno da vivere tutto d’un fiato

Con il Sassuolo già promosso, le ultime posizioni utili per playoff e playout si decideranno all’ultima giornata. La Serie B resta imprevedibile fino alla fine, tra sogni da inseguire e paure da scacciare.