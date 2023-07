Catanzaro. Formalizzata la gara per i lavori di completamento della scuola media di Santo Janni

CATANZARO 29 GIU. - È stata formalizzata oggi la procedura di gara alla fine della quale l’Amministrazione Comunale individuerà, tra quelle invitate, la ditta che dovrà eseguire i lavori di completamento della scuola media di Santo Janni. Le imprese avranno tempo fino al prossimo 14 luglio per presentare ciascuna la propria offerta. Subito dopo quella data, Palazzo De Nobili procederà alle sue valutazioni.

I lavori, il cui importo è fissato in € 2.018.334 oltre IVA, consisteranno nell’adeguamento del piano terra alla normativa antincendio, nel completamento del primo e secondo piano, nella realizzazione ex novo di una scala esterna e dell’ascensore, entrambi collegati ai piani dell’edificio e, infine, nella creazione di un’ampia area esterna destinata in parte ad attività sportive e in parte a parcheggi.

È dunque approdato a maturazione un iter piuttosto articolato, i cui passaggi cruciali, dalla fine dello scorso anno a oggi, possono individuarsi nella rimodulazione dell’Asse 11 di Agenda Urbana nell’ambito del Por Calabria 2014/2020, necessaria a garantire la copertura finanziaria all’intero intervento e l’approvazione del progetto definitivo, deliberati entrambi dalla giunta.

Commentando la notizia, l’assessora alla Pubblica Istruzione e quello ai Lavori Pubblici, Donatella Monteverdi e Raffaele Scalise, hanno sottolineato l’importanza di un intervento “lungamente atteso dai cittadini, anche perché avviato negli anni scorsi ma poi rimasto sostanzialmente incompleto in mezzo al guado. Un intervento – hanno aggiunto – importante anche perché destinato a una scuola ubicata in un quartiere periferico e ormai i cittadini sanno quanto questa Amministrazione sia attenta alle periferie in termini di servizi e più in generale di qualità della vita. Non è casuale – concludono – che la giunta abbia fortemente voluto la rimodulazione di Agenda Urbana per garantire che la scuola di Santo Janni potesse essere finalmente completata per intero”.