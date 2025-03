Catanzaro, furto nella sede A2A: uffici devastati e computer rubati, indagini in corso

CATANZARO, 26 MAR. - Raid notturno nella sede di Catanzaro della A2A, la società multiservizi attiva in ambito ambientale, energetico e tecnologico. Nella notte tra domenica e lunedì ignoti si sono introdotti all'interno degli uffici dell'azienda, situati in una zona strategica della città, e hanno messo a soqquadro i locali, rubando alcune attrezzature, tra cui diversi computer portatili e strumenti di lavoro ancora in fase di quantificazione. Oltre al furto, sono stati registrati numerosi danni materiali a suppellettili e arredi.

A fare la scoperta sono stati i dipendenti della società, al momento dell'apertura mattutina della sede. Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine: i carabinieri della Compagnia di Catanzaro sono intervenuti sul posto, avviando le prime verifiche e acquisendo le immagini delle videocamere di sorveglianza installate nella zona, nel tentativo di identificare gli autori del gesto.

Secondo quanto riferito da fonti interne, gli uffici presentavano chiari segni di effrazione e disordine: cassetti aperti, documenti sparsi ovunque e alcuni apparecchi danneggiati.

Al momento non si conosce con esattezza né l’orario del colpo né se i malviventi avessero un obiettivo specifico o abbiano agito d’impulso.

Il furto ha destato preoccupazione anche tra i vertici della società, dato il ruolo strategico che A2A riveste nella gestione dei servizi per le città intelligenti, e l'importanza delle apparecchiature sottratte, che potrebbero contenere dati sensibili.

Le indagini sono in corso e non si esclude alcuna pista, compresa quella del furto su commissione.

I carabinieri stanno ascoltando i dipendenti e analizzando ogni dettaglio utile a fare chiarezza sull’episodio.