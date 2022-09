Catanzaro: “Vicino a te..." il bilancio dei primi due pomeriggi coi minori dell'Aranceto

CATANZARO, 20 GIUGNO - Che sia ovale, perfettamente sferico o a spicchi, un pallone regala sempre divertimento e spensieratezza cancellando ombre e pensieri. Così, al termine dei due pomeriggi di animazione, teatro sociale, sportive (con tornei di calcio e avvicinamento a basket e rugby) e musicali nel cuore del quartiere Aranceto di Catanzaro, la sintesi sta tutta nelle parole del coordinatore di progetto, Andrea Barbuto, che, al termine di questo primo step di attività, nel ringraziare tutti gli operatori ha citato una conversazione avuta con uno dei ragazzi partecipanti: “Mister ma quando la facciamo di nuovo questa cosa? Ed io: perché me lo chiedi? E lui: perché oggi mi sentivo felice”.

I primi due pomeriggi che, nell’ambito del progetto “Vicino a te… Strategie di prossimità a contrasto delle povertà educative minorili”, promosso dal Centro Calabrese di Solidarietà e selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, hanno richiamato l’attenzione di una cinquantina di minori del quartiere dell’Aranceto e avrà ulteriori momenti di confronto e attività ludico-sportive nelle prossime settimane.

Le attività progettuali nascono dal felice connubio tra enti pubblici (Comune di Catanzaro, Ufficio Scolastico Regionale, Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e Centro di Giustizia minorile di Catanzaro,) e privati (C.a.m. Gaia, Meet Project, Kinema, Catanzaro Rugby, Catanzaro Basket e Pantere Nere) coordinati dal Centro Calabrese di Solidarietà, sempre pronto a spendersi laddove c’è da contrastare povertà educative e disagi. Al termine di un anno scolastico particolare hanno dunque avuto un buon riscontro i primi due pomeriggi all’insegna di svago e divertimento, con la possibilità di praticare anche gli sport preferiti o ballare, cantare e muoversi con gli artisti di strada, si replicherà a breve coinvolgendo altri ragazzi grazie al passaparola delle prime due giornate appena archiviate.

L’arena del quartiere Aranceto, luogo assolutamente da valorizzare nell’economia degli spazi cittadini, ha catalizzato nei pomeriggi di venerdì 18 e sabato 19 giugno alcune decine di bambini, intrattenuti da partitelle di basket, rugby e l’immancabile calcio oltre che danzanti e musicali con Kenya ed il musicista Antonio Petitto, ma anche con le “magie” del giocoliere Raffo, Francesco Lucia ed i trampolieri del gruppo Perle Strade della Scuola di teatro Enzo Corea di Catanzaro, che hanno intervallato le attività motorie consentendo anche ai ragazzi impegnati di usufruire di un ticket per ricevere acqua e gelato in due pomeriggi dalle alte temperature. A fare da cornice alle attività anche l’esposizione delle foto del contest multi-artistico stimolato nei mesi passati per descrivere il quartiere che gli stessi ragazzi desiderano e che verranno premiati nel mese di luglio.

Tra gli “attori” dei pomeriggi appena trascorsi anche i “maestri di condominio” che stanno per terminare la loro formazione e sono pronti a coinvolgere i ragazzi dei vari palazzi del quartiere Aranceto, nelle attività nell’ambito del progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Ora non resta che vivere tanti altri pomeriggi per dare quella felicità che è diritto di ogni bambino: epicentro sempre nel quartiere Aranceto.