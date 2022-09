CATANZARO, 10 FEB - Si svolgerà a Salonicco in Grecia dall’11 al 16 marzo prossimi EuroMath 2020, European Student Conference in Mathematics, e anche questa volta il Siciliani schiera due tra le sue punte di diamante: Emilia Biamonte (5E) e Martina Umbrello (5F), tra le studentesse più preparate e competenti del liceo, presenteranno infatti i risultati della loro ricerca scientifica in una conferenza in inglese dal titolo “1,2,3,...,n Dimension in Geometry”, un lavoro selezionato da una commissione di matematici della European Mathematical Society and Cyprus Mathematical Society.

La referente del progetto internazionale è la prof.ssa Anna Alfieri, docente di Matematica e Fisica del Siciliani, che sta guidando le due studentesse sia nel percorso di ricerca che in quello di preparazione al public speaking. Anche la professoressa terrà una conferenza a EuroMath 2020 per tutti gli studenti presenti, dal titolo “An educational and inclusive approach to geometry through fractals”.

EuroMath 2020 è un congresso internazionale nel quale la Matematica è declinata in ogni suo aspetto teorico e non; in particolare le ragazze del Siciliani presenteranno un concetto trasversale della Geometria, quello di dimensione: la linea ha dimensione 1, il piano ha dimensione 2, lo spazio in cui viviamo ha dimensione 3, n è la dimensione degli iperspazi. Nella loro conferenza, Emilia e Martina approfondiranno il concetto di dimensione anche nella geometria differenziale e frattale.

Il Dirigente Scolastico del “Siciliani”, prof.ssa Francesca Bianco, che nei suoi anni di dirigenza ha incrementato notevolmente le curvature scientifiche del liceo, è orgogliosa di continuare nella tradizione del progetto, che aprendo alla multiculturalità si fonda sulla trasversalità delle competenze acquisite dagli studenti nel loro quotidiano impegno tra i banchi di scuola. I docenti di classe di Matematica delle due studentesse sono i proff. Annapaola Nicotra e Francesco Parentela, mentre le loro insegnanti di Inglese sono le proff. Maria Clemente e Loredana Bomenuto.

Il Liceo Siciliani partecipa con successo ad EuroMath da oltre dieci anni, offrendo ad alcuni studenti l'occasione di vivere un'esperienza unica nel suo genere, tra cui si ricordano quelle del 2009 a Nicosia (Cipro), del 2010 a Salisburgo (Austria), del 2011 ad Atene (Grecia), del 2012 a Sofia (Bulgaria), del 2013 a Goteborg (Svezia), del 2014 a Nicosia (Cipro), del 2015 ad Atene (Grecia), del 2017 in Romania e del 2018 a Cracovia (Polonia).

A EuroMath 2020 parteciperanno delegazioni di studenti provenienti dai seguenti paesi: Israele, Croazia, Polonia, Bulgaria, Italia, Cipro, Portogallo, Russia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Estonia, Turchia, Iran, Macedonia, USA.



Link delle conferenze e workshop accettati



Video di EuroMath - Polonia 2018