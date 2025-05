Catanzaro in festa: Iemmello affonda il Cesena e regala la semifinale playoff

Tempo di lettura: ~2 min

Shpendi sbaglia, Iemmello no. Il Catanzaro batte il Cesena 1-0 e va in semifinale playoff

La squadra di Caserta vola dopo aver battuto i romagnoli in un Ceravolo sold out. Decisivi i due bomber: quello bianconero fallisce un rigore, quello giallorosso segna il gol decisivo. Ora la sfida in semifinale contro lo Spezia.

Il Catanzaro supera il Cesena e vola in semifinale playoff. Decide un colpo di testa del solito Iemmello: finisce 1-0 per gli uomini di Caserta. L’altro protagonista della sfida è Pigliacelli, bravo a parare il rigore di Shpendi. I giallorossi affronteranno lo Spezia di D’Angelo. Adesso in campo la seconda gara del turno preliminare tra Juve Stabia e Palermo. In caso di parità, dopo i tempi supplementari, non sono previsti calci di rigore. Passa la squadra meglio piazzata a fine stagione: cioè quella di Pagliuca. La formazione vincente sfiderà la Cremonese.

Catanzaro-Cesena 1-0

In un Ceravolo quasi sold out, la prima chance della partita è di Adamo: il tiro dell’esterno bianconero si stampa sul palo. Poco dopo, Pigliacelli interviene sul diagonale del classe ’98. La squadra di Caserta difende e riparte: al 36’ capitan Iemmello riceve su punizione e batte Klinsmann. Ma è fuorigioco.

Prima dell’intervallo anche Scognamillo prende le misure dalla distanza. A inizio ripresa Pompetti tocca Bastoni in area, l’arbitro dopo aver rivisto l’azione al Var assegna il rigore. Sul dischetto ci va Shpendi, Pigliacelli para e blocca pure sulla ribattuta di Saric. Al 54’ il colpo di testa vincente è del solito Iemmello: la sblocca il miglior marcatore del campionato che sale a quota 17 gol stagionali. Gli uomini di Mignani non riescono a reagire, finisce così. Passa il Catanzaro.

Tabellino

Catanzaro – Cesena 1-0 (0-0 a fine primo tempo)

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pontisso (28’ st Coulibaly), Petriccione (19’ st Ilie), Pompetti, Quagliata (19’ st Pittarello); Biasci, Iemmello.

A disposizione: Gelmi, Borrelli, La Mantia, Pagano, Seck, Buso, D’Alessandro, Corradi

All. Caserta

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Mangraviti, Piacentini; Adamo, Saric (39’ st Berti), Calò, Bastoni (13’ st La Gumina), Celia (19’st Ceesay); Antonucci (19’ st Tavsan), Shpendi (13’ st Russo)

A disposizione: Pisseri, Siano, Mendicino, Donnarumma, Francesconi, Pieraccini, Pitti

All. Mignani

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Di Gioia – Moro

IV: Monaldi

Var: Fabbri

AVar: Mariani

Calci d’angolo: 1 Catanzaro, 6 Cesena

Recuperi: 1’ pt, 5’ st

Ammonizioni: 42’ pt Bonini (CAT), 8’ st Iemmello (CAT), 34’ st Adamo (CES), 45’+1’ st Calò (CES), 45’+1’ st Ilie (CAT), 45’+4’ st Russo (CES)

Marcatori: 8’ st Iemmello (CAT)