Catanzaro, incidente con ribaltamento in Città necessario l’intervento dei Vvf per estrarre la donna

CATANZARO 22 AGO - Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta per incidente stradale in via Pascali nel comune di Catanzaro. Per cause in corso di accertamento, una vettura Toyota Yaris perdeva il controllo andando ad impattare contro una Fiat 500 parcheggiata bordo strada, ribaltandosi successivamente sulla sede stradale.

A bordo la sola conducente che estratta dall'abitacolo veniva affidata alle cure del personale sanitario del Suem118. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura e del sito.

Sul posto polizia locale e polizia di stato per gli adempimenti di competenza. La donna trasportata presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli. A coordinare le operazioni di soccorso il CR Aprile Francesco