Catanzaro, incidente stradale bilancio due feriti, intervento dei Vvf e Suem118

CATANZARO 13 GEN - Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è impegnata in viale De Filippis nel comune di Catanzaro in prossimità dell'incrocio Benny hotel per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte nel sinistro una Suzuki Jimny ed una Ford. Due i passeggeri feriti di cui uno affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Sul posto Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture e del sito. Disagi per la viabilità

In Aggiornanento

Anche il secondo ferito. una donna, trasportata in ospedale per probsbile fratture agli arti inferiori