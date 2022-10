Catanzaro. Interruzione erogazione acqua potabile quartiere Santa Maria, i dettagli

Catanzaro. Interruzione erogazione acqua potabile quartiere Santa Maria e Viale Magna Grecia.

CATANZARO 26 OTT - Si comunica che in data odierna 26/10/2022 dalle ore 22:00 e fino alle ore 6:00 di domani 27/10/2022, causa problemi tecnici, verrà chiuso il serbatoio ubicato in via Solferino.

Pertanto sarà interrotta l'erogazione dell'acqua potabile nel quartiere Santa Maria e parte di Viale Magna Grecia.

In aggiornamento