Catanzaro. Isola pedonale del sabato pomeriggio. Lavori metropolitana / ordinanze circolazione, i dettagli

Catanzaro. Isola pedonale del sabato pomeriggio. Lavori metropolitana / ordinanze circolazione

Catanzaro. Isola pedonale del sabato pomeriggio / si rinnova l’iniziativa per raggiungere agevolmente e vivere il centro storico

Un altro pomeriggio all’insegna dell’aggregazione, dell’intrattenimento e degli itinerari turistici e culturali. Dopo il successo del primo appuntamento, ritorna sabato 22 ottobre l’isola pedonale su Corso Mazzini. Dando seguito allo slogan “La città si apre”, scelto in collaborazione con Lab32, l’amministrazione comunale invita tutti i catanzaresi a vivere il centro storico, con la chiusura al traffico dalle 18 alle 20.30, nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e piazza Cavour.

Novità di questa settimana, il Bike Tour: pedalata tra storia, tradizione e cultura promossa in collaborazione con la Cooperativa Artemide e l’Amc. Un percorso di 5 km – con partenza alle 18 in Piazza Prefettura e arrivo alla stazione funicolare di Piazza Roma - a bordo di comode biciclette a pedalata assistita, dalle origini medievali della città ai quartieri costruiti e ri-costruiti nel ‘900, per scoprire la città di Catanzaro da un’altra prospettiva.

Agli eventi promossi dall’amministrazione comunale, si aggiunge anche quello voluto dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che, nelle sale del Complesso Monumentale del San Giovanni, terrà la sua prima sfilata di moda dal titolo “Refashioned”, interamente curata dagli allievi. A partire dalle ore 18, sfileranno sulla passerella venti studenti con gli abiti realizzati dai loro colleghi. L'evento - organizzato nell’ambito dei festeggiamenti per i primi 50 anni di attività dell’ABA Catanzaro - è su invito, l’accesso da parte del pubblico è consentito fino al raggiungimento della capienza massima consentita all’interno della struttura.

Ci sarà la possibilità, ancora, di ripetere il percorso turistico-religioso, a partire dalla Chiesa di San Giovanni, con la terrazza panoramica aperta al pubblico, passando per la Chiesa di Sant’Omobono, la Chiesa di San Nicola, la Basilica dell’Immacolata fino al MUDAS-Museo Diocesano di Arte Sacra. Ad animare il pomeriggio anche laboratori teatrali e performance musicali disseminati lungo l’isola pedonale. L’amministrazione ringrazia tutte le associazioni culturali e gli artisti che hanno voluto offrire il loro contributo e talento per il progetto di valorizzazione del centro storico.

Parcheggi gratuiti e regolamentazione traffico

Per favorire l’accesso al centro storico da nord e sud, grazie alla collaborazione dell’Amc sarà messo a disposizione gratuitamente, dalle 18 alle 20.30, il parcheggio custodito del Musofalo, da cui partiranno le bus navette per Corso Mazzini. I cittadini potranno usare liberamente anche il parcheggio Piè di Sala, per prendere la funicolare, e il parcheggio di Bellavista con ascensore. Saranno fruibili gratis anche i trenta posti auto di piazza Duomo.

Il Comando di Polizia locale ha predisposto un’apposita ordinanza, valida per tutti i sabato pomeriggio, per disciplinare la sosta e la circolazione veicolare, in concomitanza dell’isola pedonale tra Piazza Garibaldi e Piazza Cavour:

Dalle ore 16.30 alle ore 20.30, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Corso Mazzini fino all’altezza del civico 223, compreso Piazza Rossi e Piazza Grimaldi;

Dalle ore 18.00 alle ore 20.30, interdizione del traffico veicolare e istituzione di area pedonale su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Corso Mazzini fino all’altezza del civico 223.

Ai soli residenti sarà consentito percorrere Corso Mazzini da Piazza Matteotti Cavatore a Via De Grazia. Sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini ai veicoli provenienti da via Case Arse e via Discesa Poerio e da via Jannoni su via Menniti Ippolito. Non sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini ai veicoli provenienti da salita Rosario.

Lavori metropolitana / ordinanze circolazione nel quartiere Santa Maria





Il Comando di Polizia locale ha emesso due ordinanze che disciplineranno la circolazione veicolare nelle prossime settimane nel quartiere Santa Maria, per consentire la realizzazione di lavori inerenti la Metropolitana di superficie.

Da domani venerdì 21 ottobre e fino a lunedì 31 ottobre su via Santa Maria, altezza via Lombardia, verrà istituito il senso unico alternato, con precedenza ai flussi in entrata da rotatoria Cassiodoro e diretti al centro del quartiere. Dal momento dell'apposizione della segnaletica stradale in via Lombardia, nel tratto compreso tra via Santa Maria e la fine del cantiere, sarà interdetto il transito, ad eccezione dei mezzi di soccorso. I residenti potranno accedere da via Conti Falluc-via Lombardia.

Per garantire la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico relativamente alle corse in direzione sud-nord nel quartiere, da mercoledì 26 ottobre, dall’apposizione della segnaletica stradale, verrà invertito il senso di marcia su: Via Trieste, nel tratto compreso tra via Santa Maria e via Casolini, istituendo un senso unico con direzione di marcia da via Casolini a via Santa Maria; Via 28 ottobre, nel tratto compreso tra via Santa Maria e via Casolini, istituendo un senso unico con direzione di marcia da via Santa Maria a via Casolini.