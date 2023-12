Catanzaro, isola pedonale ecco cosa dispone l’ordinanza su viabilità e sosta

Isola pedonale domani, sabato 7 ottobre e, di nuovo, sabato 14 ottobre. Ecco cosa dispone l’ordinanza su viabilità e sosta

Per volontà dell’Amministrazione Comunale, torna l 'isola pedonale nei pomeriggi di sabato 7 e 14 Ottobre 2023. In quei giorni, dalle ore 18:30 alle ore 20:30, su Corso Mazzini, il tratto compreso tra Piazza Garibaldi e Piazza Cavour sarà quindi inibito al traffico veicolare.

In virtù di tale decisione, il Comando di Polizia Municipale – Ufficio Traffico ha emesso una ordinanza con la quale viene disposto quanto segue:

- Dalle ore 16,30 alle ore 20,30, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi, Corso Mazzini e Piazza Cavour compreso Piazza Rossi (Prefettura) e Piazza Grimaldi.

- Dalle ore 18,30 alle ore 20,30, interdizione del traffico veicolare e istituzione di area pedonale su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Piazza Cavour.

- Ai soli residenti sarà consentito percorrere Corso Mazzini da Piazza Matteotti Cavatore a Via De Grazia.

- Sarà consentito l' attraversamento di Corso Mazzini: da Via Case Arse a Via Discesa Poerio e da Via Jannoni a Via Menniti Ippolito (Duomo).

- Non sarà consentito l'attraversamento di Corso Mazzini ai veicoli provenienti da salita Rosario e da Via Spasari