Catanzaro: la Pineta di Siano rinasce con la finale della XCalabra Cup

Catanzaro ospita la finale della XCalabra Cup nella Pineta di Siano: la rinascita del polmone verde della città passa anche dallo sport (foto allegate)

L’Amministrazione Comunale di Catanzaro è orgogliosa di annunciare che domenica 6 luglio la Pineta di Siano ospiterà la XC Pineta Siano, tappa conclusiva del Trofeo XCalabra Cup 2025 di mountain bike. L’iniziativa, promossa dall’ASD Swattati Team Catanzaro e inserita nel circuito ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana, rappresenta un importante momento sportivo e simbolico per la città.

La scelta della Pineta di Siano come scenario naturale di questa manifestazione non è casuale, ma frutto di un percorso di recupero e valorizzazione che l’Amministrazione Fiorita ha messo in campo sin dall’inizio del proprio mandato. Nonostante i gravi danni causati dall’incendio del 2021, la Pineta conserva una biodiversità rara e preziosa nel panorama mediterraneo, che l’Amministrazione ha voluto tutelare e rigenerare con interventi concreti e strutturali.

Già nelle prime settimane di governo, nel 2022, è stato completato un importante intervento di rinaturalizzazione di circa 4 ettari dell’area boschiva colpita dal rogo, a cura di Calabria Verde, che ha incluso operazioni di consolidamento dei versanti ed opere di sistemazione idraulico-forestale anche mediante l’utilizzo dei tronchi solo parzialmente combusti ed adatti agli interventi. Sono stati inoltre seminati esemplari di specie autoctone, selezionati direttamente dalle piante presenti nel parco, per rafforzare il carattere endemico dell’ecosistema.

Successivamente, la giunta ha dato seguito a un articolato piano di riqualificazione, che ha previsto: la rimozione degli alberi in condizioni di pericolo e la conseguente riapertura parziale della Pineta mediante ordinanza sindacale (n. da inserire); il ripristino della fontana nel parchetto per bambini all’ingresso del parco, inattiva sin dai tempi dell’incendio; la messa a dimora di circa 20 nuovi alberi per arricchire e ombreggiare l’area giochi. In un’ottica di recupero circolare dei materiali naturali, alcuni tronchi di pino rimossi sono stati trasferiti nel parchetto e saranno riutilizzati per la realizzazione di aiuole fiorite. Parallelamente, Calabria Verde ha avviato i lavori – già in corso – per la rimozione del materiale combusto su ulteriori 15 ettari di Pineta.

In questo contesto di rinascita ambientale e di nuova progettualità, si inserisce la realizzazione del primo tracciato ciclabile di mountain bike del Comune di Catanzaro, riconosciuto ufficialmente dalla Federazione Ciclistica Italiana e dal CONI. Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione, Calabria Verde, la ditta aggiudicataria dell’intervento e l’associazione Swattati, la Pineta si prepara a diventare un punto di riferimento regionale per lo sport all’aperto.

Fin dall’inizio, gli assessori Antonio Battaglia (Sport e Patrimonio), Irene Colosimo (Ambiente e Transizione Ecologica), Vincenzo Costantino (Turismo e Politiche Giovanili) e Giuliana Furrer (Attività Produttive) hanno dato piena rilevanza alla proposta di collaborazione avanzata dall’ASD Swattati, realtà della quale hanno subito riconosciuto la serietà, la competenza tecnica e l’impegno sul territorio. Convinti che il Parco “Li Comuni” possa tornare a rappresentare un riferimento per l’intera comunità, gli assessori hanno accolto con entusiasmo l’opportunità di rilanciarlo attraverso iniziative che uniscono sport, natura e cittadinanza attiva. L’obiettivo condiviso è quello di restituire ai cittadini un luogo da vivere pienamente, in modo ancora più partecipato rispetto al passato.

Un contributo prezioso è stato offerto dal Consigliere comunale e agronomo Alberto Carpino, che ha affiancato l’Amministrazione nelle scelte ambientali con competenza tecnica e visione sostenibile, e dal Consigliere comunale Raffaele Serò, profondo conoscitore del parco e del quartiere, sempre vicino ai percorsi di valorizzazione della Pineta.

Si ringraziano inoltre il Direttore di Calabria Verde, Dott. Oliva, e il Dott. Giuseppe Mancuso, per la grande disponibilità e il supporto tecnico garantiti in collaborazione con l’associazione Swattati.

L’evento del 6 luglio rappresenta dunque non solo una competizione sportiva di rilievo, ma anche il primo passo di una visione strategica che vede nella Pineta di Siano un luogo multifunzionale, dove natura, sport e aggregazione possono convivere armonicamente.

Il futuro della Pineta di Siano passa anche dall’iter legislativo regionale in corso, che mira a riconoscere questo straordinario ecosistema come Riserva Naturale di rilevanza regionale, grazie alla proposta di legge promossa dal Consigliere Regionale Domenico Bevacqua. Si tratta di un passo fondamentale per garantire maggiore tutela, investimenti e programmazione integrata sul lungo periodo. L’Amministrazione comunale guarda con favore e con fiducia a questa prospettiva, nella convinzione che solo un’alleanza istituzionale ampia possa restituire pienamente al parco il ruolo strategico che merita per l’ambiente, la salute e la qualità della vita dei cittadini.

