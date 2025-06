Catanzaro, la stagione musicale degli Amici della Musica si conclude con il virtuosismo di Mattia Mistrangelo

Tempo di lettura: ~3 min

Un gradito ritorno per un finale di stagione entusiasmante. Venerdì 13 giugno, alle ore 18, il talentuoso pianista Mattia Mistrangelo si esibirà in un suggestivo concerto nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, un evento che concluderà la stagione musicale organizzata dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria.

«Siamo particolarmente lieti – ha dichiarato la Presidente Daniela Faccio - di accogliere nuovamente a Catanzaro un artista del calibro di Mattia Mistrangelo. La sua presenza rappresenta un degno coronamento di una stagione musicale che ha visto l’entusiasta partecipazione del pubblico. Il suo talento e la sua profonda musicalità sapranno certamente emozionare e offrire un’esperienza indimenticabile a tutti gli appassionati».

Apprezzato per la sua straordinaria abilità tecnica unita a una rara sensibilità interpretativa, Mattia Mistrangelo è un artista capace di trasmettere intense emozioni attraverso la tastiera. La limpidezza delle sue esecuzioni e la profonda comprensione del testo musicale promettono di rivelare le sfumature più intime e il brillante virtuosismo insiti nelle composizioni in programma.

Per questa occasione, Mistrangelo proporrà un programma affascinante che vedrà la sua penetrante musicalità al servizio del lirismo malinconico e della vivace ritmica di Fryderyk Chopin, per poi culminare nella trascinante energia ritmica e nella spontaneità improvvisativa che caratterizzano la Rhapsody in Blue di George Gershwin.

Nella prima parte del concerto catanzarese, le quattro Mazurche op. 67 di Chopin, brevi pagine intrise di un sentimento popolare stilizzato con squisita raffinatezza, saranno interpretate con intima espressività e attenzione al dettaglio ritmico. Seguirà la Sonata n. 2 in Si bemolle minore op. 35, un capolavoro del repertorio di Chopin che ci condurrà attraverso emozioni profonde nei movimenti lenti, per poi sorprenderci con la velocità e la brillantezza dello Scherzo e con un Finale pieno di mistero, grazie alla sensibilità interpretativa di Mattia Mistrangelo.

Nella seconda parte della serata, la celeberrima Rhapsody in Blue di George Gershwin, con la sua audace fusione di linguaggio classico e idiomi americani come il jazz e il blues, esalterà la versatilità stilistica e la brillantezza tecnica di Mistrangelo, in una lettura che saprà catturare l'energia e la modernità di questa iconica partitura.

Questo concerto rappresenta il culmine di una stagione musicale ricca di appuntamenti di qualità, promossa con passione dall’Associazione Amici della Musica, arricchendo significativamente il panorama culturale della città di Catanzaro.

Sarà possibile assistere al concerto di Mattia Mistrangelocon l’abbonamento per l’anno 2024-2025 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

Fryderyk Chopin

Mazurca op. 67 n. 1 in Sol Maggiore

Mazurca op. 67 n. 2 in Sol minore

Mazurca op. 67 n. 3 in Do Maggiore

Mazurca op. 67 n. 4 in La minore

Sonata n. 2 in Si bemolle minore per pianoforte, op. 35, BI 114/128, CI 202

Grave. Doppio movimento

Scherzo

Marcia funebre: Lento

Finale: Presto

George Gershwin

Rhapsody in Blue

