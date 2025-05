Catanzaro, la visione di Floriano Noto: nuova stagione, stadio Ceravolo e il sogno di un grande futuro

Tempo di lettura: ~3 min

CATANZARO – In una puntata speciale di Catanzaro Capitale, in onda su La Nuova Calabria, il presidente dell’US Catanzaro 1929, Floriano Noto, ha offerto una visione chiara e articolata sul futuro del club giallorosso. L’intervista, andata in onda dopo la chiusura del campionato cadetto, ha toccato tutti i punti cruciali: bilancio sportivo, stadio Ceravolo, settore giovanile e pianificazione della prossima stagione.

Siamo una squadra che cresce, una città che sogna.

Floriano Noto ha sottolineato il valore della stagione appena conclusa, che ha visto il Catanzaro chiudere in zona playoff nonostante le difficoltà di un campionato complesso come la Serie B.

“La B è un campionato di trincea, un errore può costarti tutto. Ma siamo rimasti in corsa, e il nostro pubblico è stato straordinario. Non una critica, nemmeno nei momenti più difficili. Questo rapporto con la città è il nostro bene più prezioso.”

Il sogno di un centro sportivo e il modello Atalanta.

Floriano Noto ha poi illustrato i piani per il settore giovanile: la realizzazione di un centro sportivo moderno, con cinque o sei campi e una foresteria, seguendo l’esempio vincente dell’Atalanta.

“Vogliamo far crescere i ragazzi respirando l’aria della prima squadra. Il successo della Primavera è solo l’inizio. I frutti veri si vedranno tra tre o quattro anni.”

Stadio Ceravolo: 10 milioni per cambiare volto all’impianto.

Uno dei punti chiave dell’intervista è stato l’imminente inizio dei lavori di riqualificazione dello stadio Nicola Ceravolo, finanziati con 9 milioni dalla Regione Calabria e 1 milione dal PNRR.

I lavori inizieranno tra settembre e ottobre, a partire dalla curva ovest (intitolata a Massimo Capraro). La curva sarà temporaneamente spostata nella parte est, perdendo circa 1.000 posti ma mantenendo la presenza del “dodicesimo uomo” in casa.

“Abbiamo condiviso il piano con Comune e Questura. Il nostro stadio è il cuore pulsante della squadra. Non possiamo pensare di giocare altrove.”

Stadio nuovo? “Non è sostenibile. Ma servono viabilità e parcheggi”.

Floriano Noto ha fatto chiarezza anche sull’ipotesi di un nuovo impianto, più volte evocata nel corso degli anni.

“Costruire uno stadio da 15-20mila posti è fuori scala per la nostra società. Non è sostenibile. Serve invece migliorare l’accessibilità: parcheggi multipiano, una bretella dalla tangenziale. Questo è ciò che serve davvero.”

Sguardo al futuro: tra continuità e ambizione

La prossima stagione inizierà il 22 agosto e, come anticipato da Floriano Noto, nei prossimi giorni ci sarà un confronto interno per definire staff tecnico e strategia.

“Ci prenderemo qualche giorno per analizzare tutto con lucidità. Siamo andati oltre le aspettative. Ora vogliamo consolidarci e migliorare.”

Un progetto identitario, radicato nel territorio.

L’intervento di Floriano Noto ha confermato la solidità del progetto US Catanzaro: un club con basi economiche chiare, una direzione coerente e una visione che punta a costruire con pazienza e concretezza.

Tra il lavoro sulle strutture, l’investimento sui giovani e il dialogo con i tifosi, Catanzaro guarda avanti con ambizione e orgoglio. E mentre lo stadio si prepara a cambiare volto, il futuro giallorosso comincia a prendere forma. (Fonte Catanzaro Capitale)

