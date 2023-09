Catanzaro. L'ex asilo nido nel quartiere Corvo diventerà un centro sociale. Iemma: “la scelta più utile"

CATANZARO, 09 AGO. - Il settore Urbanistica ha dato il proprio via libera al cambio di destinazione dell’ex asilo nido nel quartiere Corvo che, pertanto, diventerà un centro sociale. Ne dà notizia l’assessora al ramo e vice sindaca, Giusy Iemma che spiega come “la struttura fosse da tempo inutilizzata, in un quartiere dove invece c’è bisogno che i beni pubblici siano opportunamente valorizzati e sfruttati a fini sociali.

Non è un caso – aggiunge Iemma – che l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Fiorita abbia dedicato, di recente, particolare attenzione alle strutture sportive che già esistono e alle quali altre si aggiungeranno.

Anche nel caso dell’ex asilo ci siamo mossi nella medesima logica, ascoltando la voce dei cittadini, raccogliendone le istanze, oltre ad avere verificato la composizione, anche per fasce di, del corpo sociale residente al Corvo. Sulla base degli elementi raccolti, abbiamo quindi preso la decisione che pensiamo non solo giusta ma soprattutto utile”.