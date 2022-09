Catanzaro, “Tutti in movimento”. Natale in casa San Michele in collaborazione con Città del Vento

Catanzaro. Natale in casa San Michele In collaborazione con città del Vento

CATANZARO 22 DIC - Continua la collaborazione tra il Circolo ACLI “Città del Vento” – laboratorio sociale e la Società Sportiva ASD Polisportiva San Michele Catanzaro, nell’ambito del Progetto “Tutti in movimento” portato avanti dal volontario Celia Gianmaria.



Per iniziare al meglio queste festività natalizie, nella giornata di Venerdì 20 Dicembre i ragazzini, facente parte della stessa Società, sono stati invitati, insieme ad i loro genitori e ad i giocatori della pallavolo della medesima società, a far parte di una bellissima iniziativa a tema natalizio.

La giornata è iniziata, per i più piccini, con una tombolata e dei giochini di destrezza, successivamente sono stati coinvolti i genitori e i ragazzi della pallavolo, i quali, divisi in 2 squadre, si sono sfidati in diverse gare di tiro, tutto accompagnato da musica a ritmo natalizio e dalla guida di Celia Otello, Presidente della Società San Michele, con l’aiuto dei 2 istruttori Gaglianese Matteo e Bianchi Denise e il volontario Celia Gianmaria.



“Le danze” si sono concluse con un abbondante buffet, offerto dal Bar Pic Nic e dalla consegna dei regalini offerti dalla società San Michele a tutti i ragazzini presenti.



Per la riuscita di questa bellissima giornata si ringraziano oltre i sopracitati Celia Otello, Gaglianese Matteo, Bianchi Denise e Celia Gianmaria anche, Doria Marta, Frangipane Tiziana e il Presidente del Circolo ACLI “Città del Vento” Astorino Alessandro.