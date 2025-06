Calciomercato. Catanzaro, Noto e Polito guidano la rivoluzione tecnica: ecco i candidati in panchina

Tempo di lettura: ~2 min

Catanzaro, si apre l’era del dopo Caserta: parte la corsa al nuovo allenatore

Il patron Floriano Noto al lavoro per individuare un tecnico in grado di proseguire il percorso di crescita delle Aquile. Tanti i nomi sul tavolo, ma nessuna decisione è ancora definitiva.

CATANZARO – Dopo la separazione con Fabio Caserta, il Catanzaro volta pagina. Un addio per certi versi inatteso, maturato lontano dai riflettori, ma che segna un momento delicato per il club giallorosso. Come riportato dal Corriere della Calabria, il tecnico calabrese – arrivato nell’estate del 2024 – avrebbe auspicato un rinnovo oltre il 2026, trovando invece da parte della società solo un adeguamento economico senza estensione contrattuale.

Una scelta che ha evidenziato divergenze strategiche tra Caserta e il presidente Floriano Noto. Nemmeno la mediazione di Ciro Polito, direttore sportivo e amico personale del tecnico, è bastata a evitare la rottura. Sullo sfondo, poi, il forte interesse di club blasonati di Serie B, tra cui l’Empoli, retrocesso dalla A e pronto a ripartire con ambizioni immediate.

Con Caserta ormai lontano dalla panchina delle Aquile, si apre ufficialmente la caccia al nuovo allenatore. Un ruolo strategico per un progetto tecnico che, nelle ultime due stagioni, ha fatto registrare gioco brillante e continuità di risultati. La dirigenza, infatti, punta su un profilo capace di garantire una visione chiara, continuità tattica e carisma nello spogliatoio.

I nomi sul taccuino di Noto e di Polito

Le indiscrezioni parlano chiaro: tra i candidati valutati con maggiore attenzione figurano Moreno Longo, Andrea Sottil e Rolando Maran, ma non sono da escludere figure emergenti come Ignazio Abate o Alberto Aquilani, già sondato in passato. Spunta anche il nome esperto di Attilio Tesser, mentre il mercato allenatori – in costante fermento – potrebbe riservare nuove opzioni nei prossimi giorni.

Continuità, ambizione e identità

L’obiettivo della società resta quello di dare continuità a un percorso che ha riportato entusiasmo tra i tifosi e rispetto tra gli avversari. Per questo, la scelta del nuovo allenatore sarà cruciale: servono idee chiare, mentalità vincente e capacità di valorizzare un organico che, nelle ultime stagioni, ha mostrato ampi margini di crescita.

Il Catanzaro guarda avanti, con l’ambizione di confermarsi protagonista in Serie B e, perché no, provare a sognare qualcosa in più. La palla passa ora a Floriano Noto e al suo entourage, chiamati a scrivere il prossimo capitolo della storia giallorossa.

