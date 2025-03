Catanzaro-Reggiana 1-1: Viali elogia la prestazione, ma chiede il salto di qualità (Video)

Il pareggio tra Catanzaro e Reggiana per 1-1 lascia un sapore agrodolce a Mister Alessandro Viali, che nel post-partita ha analizzato la gara con lucidità e rammarico. La sua squadra ha affrontato una delle formazioni più in forma del campionato con coraggio e determinazione, creando numerose occasioni da gol, ma senza riuscire a chiudere la partita.





“I punti sono sempre preziosi, ma oggi è troppo poco per quello che abbiamo fatto. Sapevamo di affrontare una squadra forte, che gioca bene, ma siamo stati coraggiosi, abbiamo creato tanto e non siamo stati bravi a concretizzare. Ormai mancano dieci partite e la realizzazione deve essere il nostro obiettivo primario. Vogliamo fare più punti, perché questa squadra sta meritando tanto”, ha dichiarato Viali.





La Reggiana ha mostrato personalità, riuscendo a imbrigliare il palleggio del Catanzaro, schermando efficacemente Petriccione e Iemmello. “Sapevamo che erano i due vertici del loro gioco e li abbiamo pressati bene. Abbiamo evitato che il Catanzaro prendesse ritmo, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma siamo stati bravi a renderla meno complicata”, ha aggiunto l'allenatore.





Occasione mancata e gestione del secondo tempo





Il primo tempo ha visto la Reggiana spingere con grande intensità, tanto che un doppio vantaggio sarebbe stato meritato. Tuttavia, nella ripresa, complice anche la reazione del Catanzaro, la lucidità nelle ripartenze è venuta meno. “Dopo dieci minuti della ripresa abbiamo avuto un'altra grande occasione con Vido, quindi non credo che ci sia stato un calo immediato. Ovviamente, quando una squadra è sotto nel punteggio cambia assetto, inserisce forze fresche e la partita si sposta su altri equilibri”, ha spiegato Viali.





Dopo il pareggio del Catanzaro, la Reggiana ha faticato a sfruttare gli spazi concessi dagli avversari. “Dovevamo essere più bravi a concretizzare quelle situazioni, ma la prestazione rimane solida. Il rammarico più grande è quello di non aver chiuso la partita quando ne avevamo la possibilità”.





Le scelte iniziali e lo stato fisico della squadra





Riguardo alle scelte di formazione, Viali ha chiarito la situazione di alcuni giocatori: “Vergara aveva un piccolo problema muscolare, ma sarebbe comunque stato in ballottaggio con Marras. In questo momento è fondamentale schierare chi sta meglio per rendere al massimo”.





Portanova, uscito zoppicando, ha avuto solo crampi, mentre Marras ha accusato un normale sovraccarico muscolare dopo un periodo di inattività. “Sono situazioni di gestione, nulla di preoccupante”, ha rassicurato l'allenatore.





Verso Cosenza: una sfida difficile





Con il pareggio di Modena, il Cosenza ha confermato di essere una squadra viva, nonostante la sua posizione in classifica. Mister Viali conosce bene l’ambiente e sa che sarà un’altra gara combattuta. “Non mi meraviglia il loro spirito battagliero. È un ambiente dove il non mollare mai è un valore radicato. Sarà una partita difficile, ma siamo pronti”.





Per quanto riguarda eventuali cambi, il tecnico preferisce attendere: “Domani mattina valuteremo il post-gara, vedremo se ci sono problemi fisici e prenderemo le decisioni più opportune. Abbiamo quattro giorni per preparare la prossima sfida”.





La Reggiana esce dal match con la consapevolezza di poter competere ad alti livelli, ma anche con la necessità di trasformare le buone prestazioni in punti concreti. Il finale di stagione si preannuncia intenso, con la voglia di compiere quel salto di qualità tanto desiderato da Viali.