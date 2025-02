Catanzaro-Reggiana, giallorossi senza Quagliata ma con un Pittarello in più

Nella gara interna con gli emiliani sarà assente l’esterno sinistro ma si potrà contare sulla forte carica emotiva del ritrovato attaccante.

La partita con la Reggiana in programma domenica con inizio alle ore 15.00 potrebbe essere considerata come una delle tante della stagione ma non è esattamente così.

Il fatto di aver violato un campo difficile come quello di Spezia che non perdeva al “Picco” esattamente da un anno (febbraio 2024), ha contribuito a far accrescere l’entusiasmo tra i tifosi che dovrebbero assiepare gli spalti del “Ceravolo” in numero più corposo rispetto ai circa 8500 delle ultime gare interne.

I tre punti conseguiti in terra ligure potrebbero dare una svolta alla stagione del Catanzaro e di questo è consapevole anche il gruppo squadra che deve provare a consolidare l’attuale quarto posto in graduatoria o comunque aspirare al miglior piazzamento possibile in ottica play off.

Per farlo è necessario dare seguito a risultati attraverso un processo di miglioramento delle prestazioni e quindi considerare la gara con la Reggiana come un’occasione per procedere in tale direzione.

Gli emiliani lottano per mantenere la categoria e attualmente sono ad un solo punto dalla zona play out.

Arriveranno sui tre colli alla disperata ricerca di punti per migliorare la loro posizione.

È facile prevedere che adotteranno un atteggiamento piuttosto difensivista e attendista nel tentativo di sfruttare eventuali ripartenze.

I giallorossi potrebbero quindi trovare difficoltà a trovare gli spazi giusti per colpire e dovranno stare molto attenti a non commettere errori tattici e nei singoli, specie in difesa.

Mancherà Quagliata che è stato espulso a La Spezia ma in compenso il Catanzaro potrà contare sulla verve di un ritrovato Pittarello che dopo aver cancellato lo zero nella sua casella delle marcature, appare molto più motivato e voglioso di dar seguito alla rete che, si spera, lo ha definitivamente sbloccato.

Maurizio Martino