Catanzaro, Riqualificazione stadio Ceravolo: disco verde per il progetto esecutivo, i dettagli

Catanzaro, Riqualificazione stadio Ceravolo: disco verde per il progetto esecutivo del secondo lotto di interventi relativo ad adeguamento strutture e spazi per esigenze televisive e funzionali

Disco verde da parte della giunta comunale al secondo lotto di interventi sullo Stadio Ceravolo che hanno ad oggetto l’adeguamento di strutture e spazi per esigenze televisive e funzionali. L’esecutivo ha dato il via libera al progetto esecutivo, predisposto dal settore lavori pubblici e relazionato dall’assessore Raffaele Scalise, che riguarda i lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del “Ceravolo” attraverso i criteri infrastrutturali previsti dal sistema licenze nazionali 2023-24 serie B.

In particolare, gli interventi saranno finalizzati a rendere l’impianto rispondente alle normative di sicurezza degli stadi, in modo da ottenere l’agibilità di tutti i settori e rispondere ai bisogni crescenti della tifoseria, anche attraverso una migliore organizzazione estetica e funzionale degli spazi circostanti. Tra i lavori previsti nel settore tribuna, al fine di adempiere alle prescrizioni richieste, rientra l’implementazione dei servizi igienici mediante la realizzazione di blocchi bagni sotto le gradinate della tribuna nelle campate libere. Sempre nel medesimo settore, saranno ricavati almeno 50 posti a sedere in tribuna coperta per le autorità, un’area ospitalità esclusiva in prossimità dei posti d’onore ed un’area parcheggio alle spalle della tribuna, nella zona dove era allocato il campo C attualmente dismesso.

L’area dei distinti sarà interessata da una serie di interventi sulla zona esterna, per garantire i parcheggi vicino l’ingresso delle squadre e destinare uno spazio per i mezzi televisivi. Sulla palazzina servizi, verrà assicurata la copertura delle postazioni dei telecronisti e della tribuna stampa e saranno, tra l'altro, delimitati i locali destinati a sala Var. “L’amministrazione, dopo aver approvato il progetto, procederà speditamente con la pubblicazione della gara al fine di far partire, in tempi stretti, i primi lavori necessari per far fronte alle prescrizioni imposte dalla Lega serie B”, afferma l’assessore Scalise. “Come nel caso dell’intervento del rifacimento del manto erboso, che sarà aggiudicato a breve, anche in questo caso abbiamo lavorato, calendario in mano, per bruciare le tappe, stando al fianco del Catanzaro calcio, e arrivare pronti per l’inizio del prossimo campionato”.