Catanzaro-Sampdoria 2-2, Mister Evani: «Non tiriamo già le somme, ora basta errori» (Video)

Il tecnico blucerchiato sprona i suoi dopo la sconfitta e guarda avanti: “La prossima è vitale”

Catanzaro — Una sconfitta che pesa, ma non chiude ancora i giochi. Al termine della gara tra Catanzaro e Sampdoria, conclusasi con l’amaro sapore di un risultato sfavorevole per i blucerchiati, il tecnico Alberico Evani ha commentato la prestazione dei suoi uomini con realismo ma anche con determinazione, invitando tutto l’ambiente a non arrendersi.

«Non tiriamo già le somme, ora basta errori», ha dichiarato Mister Alberico Evani nel post-partita, sottolineando come il vero problema, al momento, non siano tanto le prestazioni della sua squadra, quanto i risultati delle dirette concorrenti.

«Guardando le altre partite, purtroppo in queste due ultime giornate non è tanto ciò che abbiamo fatto noi a preoccuparmi, ma quello che hanno fatto gli altri. Però non dobbiamo guardare le altre: dobbiamo pensare solo a noi, alle ultime due gare. La prossima è vitale, dobbiamo assolutamente vincerla. La riga la tiriamo alla fine.»

Il rammarico per l’andamento della gara è evidente:

«Fino al nostro gol abbiamo condotto la gara, l’avevamo preparata così e così si stava sviluppando. Non abbiamo concesso nulla. Poi, come spesso accade, quando siamo in vantaggio o comunque in controllo, ci tiriamo indietro. Subentra una sorta di paura di vincere che dobbiamo scrollarci di dosso.»

Sulle disattenzioni difensive, Evani è diretto e autocritico:

«Il secondo gol non si può prendere da un lancio di 50-60 metri. Sono situazioni che vanno lette prima, non si possono regalare certi episodi. Lavoreremo per correggere anche questo.»

Il tecnico ha anche messo in evidenza le difficoltà legate al calendario fitto e alle energie residue:

«Sono tutte partite ravvicinate, oggi abbiamo dovuto risparmiare qualche ragazzo. C’era chi era infortunato e chi non aveva recuperato dalla partita precedente con la Cremonese. Stiamo raschiando il fondo del barile, come si suol dire, ma tutti quelli che scendono in campo danno il massimo.»

Infine, un messaggio chiaro per il gruppo: nessun margine di errore nella prossima sfida.

«La prossima partita non possiamo sbagliarla. Neanche un centimetro. Non un lancio lungo. Niente. Serve la massima attenzione.»

Con due giornate ancora da disputare, la Sampdoria è chiamata a compattarsi e dare tutto per chiudere al meglio una stagione fin qui altalenante, ma ancora aperta a possibili sviluppi positivi.