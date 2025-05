Catanzaro-Sampdoria, i convocati per la 37ª giornata di Serie B

Tempo di lettura: ~3 min

Catanzaro e Sampdoria, sfida decisiva al Ceravolo: classifica, convocati e calendario aggiornato

Catanzaro, 3 maggio 2025 – La Serie B entra nel suo momento clou. La sfida tra Catanzaro e Sampdoria, valida per la 37ª giornata, si gioca domenica 4 maggio alle ore 15.00 allo stadio Nicola Ceravolo. Due squadre con obiettivi diametralmente opposti si affrontano in una gara che vale molto più dei tre punti.

Classifica Serie B: Catanzaro in zona playoff, Sampdoria nei playout

A due giornate dal termine, il Catanzaro occupa la settima posizione in classifica con 48 punti. Un piazzamento che, se confermato, garantirebbe l’accesso ai playoff per la promozione in Serie A. La squadra allenata da Vincenzo Caserta ha mostrato continuità durante tutta la stagione: 10 vittorie, 18 pareggi e 7 sconfitte, con 47 gol realizzati e 43 subiti.

Situazione ben diversa per la Sampdoria, ferma a 36 punti in diciassettesima posizione, in piena zona playout. La formazione guidata da Alberico Evani condivide lo stesso punteggio della Salernitana e ha un solo punto di vantaggio sul Cittadella. La salvezza è ancora possibile, ma servono risultati immediati.

A rendere ancora più incerto il finale di stagione c’è il recupero della 34ª giornata, in programma il 13 maggio, che potrebbe cambiare sensibilmente la classifica. Una data cerchiata in rosso soprattutto per i blucerchiati, che potrebbero giocarsi tutto proprio all’ultimo respiro.

I convocati: Caserta e Evani puntano sull’esperienza

Convocati Catanzaro

Portieri: Pigliacelli, Gelmi, Borrelli

Difensori: Quagliata, Antonini, Bonini, Scognamillo, Brighenti, Corradi, Cassandro, Situm

Centrocampisti: Ilie, Petriccione, Pontisso, Pompetti, Maiolo, Coulibaly

Attaccanti: Compagnon, Iemmello, La Mantia, Biasci, Seck, Buso, D’Alessandro, Pittarello

Convocati Sampdoria

Portieri: Chiorra, Cragno, Ghidotti

Difensori: Altare, Bereszynski, Curto, Depaoli, Ferrari, Riccio, Venuti

Centrocampisti: Akinsanmiro, Bellemo, Benedetti, Meulensteen, Oudin, Ricci, Sibilli, Vieira, Yepes

Attaccanti: Abiuso, Borini, Coda, Niang, Sekulov

Momento della stagione: Catanzaro regolare, Samp in affanno

Il Catanzaro ha costruito una stagione sorprendente con prestazioni solide e una mentalità da squadra matura. La spinta del pubblico di casa sarà fondamentale per blindare la zona playoff.

La Sampdoria invece deve ritrovare brillantezza e concretezza. Tanti pareggi, poche vittorie e troppe difficoltà offensive hanno rallentato la corsa verso la salvezza. Ma con tre partite ancora da giocare, tutto può succedere.

Calendario finale

37ª giornata: Catanzaro - Sampdoria (4 maggio)

38ª giornata: ultima di campionato (11 maggio)

Recupero 34ª giornata: in programma il 13 maggio

Considerazioni finali

Catanzaro e Sampdoria arrivano a questa partita con motivazioni opposte ma con lo stesso bisogno di punti. I giallorossi vogliono coronare una stagione da protagonisti centrando i playoff. I blucerchiati, invece, devono evitare un secondo incubo consecutivo. Ogni dettaglio, da qui in avanti, sarà decisivo.