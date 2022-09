Catanzaro. "Sarà tre volte Natale" con Tango Argentino e fiabe Natalizie

CATANZARO 27 DIC - Il week end di “Sarà tre volte Natale” comincia oggi, in galleria Mancuso, con una serata dedicata alle fiabe per bambini e al tango.

Lo ha annunciato l’assessore agli Spettacoli, Alessandra Lobello, sottolineando come “la manifestazione patrocinata dal Comune si articolerà in due differenti momenti pensati per far emozionare e partecipare bambini e famiglie, grandi e piccini, e poi per far rivivere la magia e la sensualità del tango a tutti gli appassionati di questo bellissimo e suggestivo ballo argentino”.

Si parte dunque alle ore 17 con l’evento dedicato ai più piccoli: le insegnanti Ivana Critelli e Anna Leone leggeranno le più tradizionali fiabe natalizie in lingua inglese.

Poi, dalle ore 19, sarà il momento del ballo con una lezione gratuita di tango, mentre dalle ore 20 l’esibizione di tangheri trasporterà la gente, anima e corpo, nelle atmosfere affascinanti delle sale da ballo di Buenos Aires.

“Con questa serata l’offerta culturale di “Sarà tre volte Natale” amplia le sue prospettive garantendo nuovi e non banali esperienze di svago e socializzazione – ha sottolineato Lobello -, sono certo che come tutte le altre iniziative organizzate dall’amministrazione guidata dal sindaco Sergio Abramo anche questa saprà raccogliere consenso e partecipazione arricchendo un periodo di Feste che quest’anno, mai come prima, sta riuscendo a unire tutta la città in qualcosa di magico”.