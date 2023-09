Catanzaro. Scalise: aggiudicati lavori completamento scuola media Santo Janni

CATANZARO, 25 LUG. - Sono stati aggiudicati alla ditta Zinzi Srl di Catanzaro i lavori di completamento della scuola media di Santo Janni. Ne dà notizia l’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Scalise, specificando che la procedura di gara è arrivata a compimento con la valutazione dell’offerta più vantaggiosa da parte della ditta che ha proposto un ribasso del 26 per cento circa sull’importo a base di 2milioni di euro.

“L’amministrazione ha aggiunto, dunque, un altro tassello alla vasta programmazione messa in campo anche sul fronte dell’edilizia scolastica, con un intervento reso possibile grazie alla rimodulazione dei fondi di Agenda Urbana e che consentirà di ultimare e rendere fruibile un plesso scolastico di importanza strategica per un’ampia fascia della città", commenta Scalise.

"Ricordo che, tra i lavori previsti, rientrano l’adeguamento alla più recente normativa in termini di sicurezza, il completamento dei piani superiori, la realizzazione di una scala esterna e dell’ascensore. Particolarmente utile sarà, poi, la creazione di una grande area esterna da destinare allo svolgimento di attività sportive, nonché a parcheggio per tutta la comunità scolastica. I lavori saranno consegnati in via d’urgenza, in modo da mettere a frutto i finanziamenti disponibili e accorciare i tempi sul ruolino di marcia, andando incontro alle richieste di tante famiglie e completando una struttura che risultava utilizzabile solo parzialmente”.