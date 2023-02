Catanzaro. "Scontro tra parcheggiatori abusivi all'ospedale Pugliese-Ciaccio"

Scontro tra parcheggiatori abusivi all'ospedale Pugliese-Ciaccio: episodio di violenza nei pressi del principale ingresso dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, situato su viale Pio X. La situazione è stata molto concitata, poiché alcuni immigrati di nazionalità extra UE, che operano come parcheggiatori abusivi nella zona, sono venuti alle mani durante una accesa discussione riguardante la priorità nella gestione del parcheggio.

La questione dei parcheggiatori abusivi è un fenomeno sempre più diffuso in molte città italiane, compresa Catanzaro. Questi individui, spesso di origine extra UE, offrono servizi di parcheggio ai visitatori dei vari edifici pubblici, come ospedali e centri commerciali, e solitamente chiedono un compenso per il loro servizio, che viene svolto in modo illecito e senza alcun tipo di autorizzazione.

Secondo una recente statistica, il 75% degli italiani ha dichiarato di aver incontrato parcheggiatori abusivi almeno una volta negli ultimi 12 mesi. Inoltre, il 33% di queste persone ha dichiarato di aver subito pressioni o minacce da parte di questi individui durante le transazioni.

La Polizia ha prontamente intervenuto sul posto, inviando la squadra volanti per identificare i soggetti coinvolti. Al momento, tre persone sono state fermate e sono in corso le indagini per stabilire le responsabilità e l'entità dei danni causati durante la rissa.

L'episodio di violenza tra parcheggiatori abusivi dimostra ancora una volta l'importanza di prevenire e contrastare questo fenomeno che, oltre a rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica, rappresenta anche una concorrenza sleale per i parcheggiatori regolari che esercitano il loro mestiere in modo legale e sicuro.